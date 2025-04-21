Επιστρέφουμε σιγά σιγά σε ρυθμούς Super League. Ο Παναθηναϊκός δείχνει να έχει βρει τον τρόπο να παίρνει αυτό που θέλει και να μοιάζει φαβορί για την έξοδο στο Champions League. Η ομάδα παρουσιάζεται πιο κυνική, πιο αποφασισμένη. Ωστόσο, δεν μπορεί να επαναπαυθεί, καθώς απομένουν τρεις αγωνιστικές και όλα μπορούν να ανατραπούν. Αν θέλει το διπλό στην Τούμπα, πρέπει να χτυπήσει τον ΠΑΟΚ στα δυνατά του σημεία.

