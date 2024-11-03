Έφυγε με το «διπλό» από τα Άνω Λιόσια ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα νίκησε πιο δύσκολα απ' όσο δείχνει το τελικό 96-77 την ΑΕΚ Betsson στη «Sunel Arena» και ανέβηκε στο 4-1 στη Stoiximan GBL, στρέφοντας τώρα την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για την Ευρωλίγκα (08/11, 21:15). Κρατάει την προσπάθεια η Ένωση, που έπεσε στο 2-3 στη βαθμολογία.

Μετά από 11 λεπτά απόλυτης κυριαρχίας των «ερυθρόλευκων» (18-33), η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα έδειξε αντίδραση και άρχισε να «ροκανίζει» τη διαφορά, εκμεταλλευόμενη τα πολλά λάθη των φιλοξενούμενων. Κάπως έτσι, στις αρχές του δευτέρου μέρους έφτασε στην ισοφάριση (45-45) και έδωσε νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.

Από εκεί και πέρα, οι Πειραιώτες άρχισαν να σοβαρεύονται και ανέκτησαν τα ηνία του αγώνα, ενώ στο τέταρτο δεκάλεπτο έβγαλαν όλη την ποιότητά τους στο παρκέ με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, που έδωσε «ρεσιτάλ» σε αυτό το διάστημα και βοήθησε τον Ολυμπιακό να οικοδομήσει αυτή τη μεγάλη διαφορά.

Σέρβος σέντερ μέτρησε 17 πόντους (13 στο τελευταίο δεκάλεπτο) και μάζεψε 6 ριμπάουντ. 18 πόντους είχε ο Σάσα Βεζένκοφ, 15 ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και 14 ο Εβάν Φουρνιέ. Από τους γηπεδούχους, άλλη «κλάση» ήταν ο Μιντάουγκας Κουζμίνσκας, που έβαλε 25 πόντους, ενώ από 14 πέτυχαν οι Σι Τζέι Μπράις και Γκραντ Γκόλντεν.

Ο Ολυμπιακός σκόραρε πρώτος με λέι απ του Βεζένκοφ, ενώ ο Γκόλντε ισοφάρισε σε 2-2 με βολές. Ο Φουρνιέ βρήκε στόχο σε φλόουτερ (2-4), πριν σκοράρει δύο βολές για το 2-6. Ο Γκόλντεν ευστόχησε ξανά με χουκ (4-6), με τον Πίτερς να πηγαίνει στη γραμμή για το 4-8. Ο Χέιλ με τη σειρά του έβαλε δύο βολές (6-8), με τον Βεζένκοφ να βάζει δύο συνεχόμενα σχεδόν ίδια καλάθια για το 6-12. Ο Μπράις εκτέλεσε από μέση απόσταση, με τον Φαλ να απαντάει με κάρφωμα για το 8-14. Ο Γκόλντεν μείωσε από κοντά (10-14), όμως ο Ολυμπιακός με συνεχόμενες ασίστ του Φαλ και καλάθια από Βεζένκοφ και Φουρνιέ έφτασε στο 12-19. Ο Γουόκαπ ευστόχησε σε τρίποντο στο τρανζίσιον για την πρώτη διψήφια διαφορά του ματς (12-22), με τον Μιλουτίνοφ να καρφώνει στο καλάθι των γηπεδούχων για το 12-24. Η πρώτη περίοδος έληξε 16-26 με τρομερό τρίποντο του Μπράις λίγο πιο μπροστά από το κέντρο.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου, ο Κουζμίνσκας και ο Ντόρσεϊ αντάλλαξαν καλάθια για το18-28. Ο Μιλουτίνοφ έβαλε χουκ και ο Ντόρσεϊ τρίποντο από την κορυφή, με τη διαφορά να εκτοξεύεται στο +15 για τον Ολυμπιακό (18-33). Κουζμίνσκας και Σι Τζέι Μπράις έδωσαν λύσεις για την Ένωση (22-33), με τον Αμερικανό γκαρντ να σκοράρει για τρεις και να μειώνει στους 6 (27-33). Ο Χέιλ με δύσκολο δίποντο έφερε ακόμη πιο κοντά την ΑΕΚ (29-33), με τον Γκος να δίνει «ανάσα» στον Ολυμπιακό με γκολ φάουλ (29-36). Ο ίδιος σκόραρε ξανά με ωραίο λέι απ (29-38), όμως Κουζμίνσκας και Χέιλ (τρίποντο) έφεραν ξανά πιο κοντά τους γηπεδούχους (34-40). Ο Φουρνιέ απάντησε από τη γωνία (34-43), με τον Ολυμπιακό να κάνει συνεχόμενα λάθη και τους «κιτρινόμαυρους» να πλησιάζουν με Χέιλ και Κουζμίνσκας (38-43). Ο Λιθουανός φόργουορντ ευστόχησε σε τρίποντο και το ημίχρονο έληξε 41-45.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους, ο Γκόλντεν και ο Γκρέι ισοφάρισαν σε 45-45 για την ΑΕΚ. Ο Γουόκαπ έδωσε λύση στον Ολυμπιακό με τρίποντο (45-48), ενώ ο Φουρνιέ σκόραρε φλόουτερ για το 45-50. Ο Γάλλος δημιούργησε για κάρφωμα του Φαλ (45-52), με την ΑΕΚ να σπάει αυτό το μικρό σερί με μία βολή του Γκόλντεν (46-52). Ο Πίτερς έβαλε βολές και ο Γκρέι σκόραρε μετά από τριπλή προσπάθεια (48-54), με τον Φουρνιέ να γράφει με λέι απ το 50-57. Ο Κουζμίνσκας έβαλε συνεχόμενους πόντους και μείωσε (54-59), με τον Ράιτ να πετυχαίνει γκολ φάουλ για το 54-62. Η τρίτη περίοδος έληξε 56-64 υπέρ του Ολυμπιακού.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο ο Βεζένκοφ έβαλε σημαντικό τρίποντο και ο Πίτερς σκόραρε με λέι απ για το 58-69. Ο Βούλγαρος φόργουορντ ευστόχησε σε μία βολή από τεχνική ποινή στον Σάκοτα (58-70), με τον Μιλουτίνοφ να γράφει το 58-72 με λέι απ. Ο Σκορδίλης μείωσε με κάρφωμα (60-72) και ο Μπράις έβαλε δύο βολές για το 62-74. Ο τρομερός Μιλουτίνοφ πέτυχε γκολ φάουλ (62-77), με τον Γκόλντεν να μειώνει σε 64-77. Ο Κουζμίνσκας έφτασε τους 20 πόντους και έριξε τη διαφορά στο 67-78, όμως ο Ντόρσεϊ έβαλε ένα ακροβατικό γκολ φάουλ για το 67-81. Ο Χαμπ απάντησε με τρίποντο (70-81) και ο Γκος πήγε στη γραμμή για το 70-81. Ο Κουζμίνσκας και ο Ντόρσεϊ αντάλλαξαν εύκολα καλάθια (72-83), με τον Μπράις να ρίχνει τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό (74-83) με βολές. Ο Μιλουτίνοφ με συνεχόμενους πόντους τέλειωσε το ματς (74-89) για τον Ολυμπιακό, με τα υπόλοιπα λεπτά να είναι διαδικαστικά.

Τα δεκάλεπτα: 16-26, 41-45, 56-64, 77-96





