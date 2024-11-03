Πήγε να… αυτοκτονήσει ο Παναθηναϊκός στον Βόλο, καθώς ναι μεν κέρδισε 1-0 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά -θα- μπορούσε να το κάνει πολύ πιο εύκολα.

Με τον -κορυφαίο των «πράσινων»- Τζούριτσιτς να πετυχαίνει το νικητήριο γκολ στο 14’, τον Τετέ να στέκεται δις άτυχος, έχοντας δοκάρι στο 4ο και στο 21ο λεπτό, αλλά και τον Ιωαννίδη να χάνει πέναλτι στο 85’.

Η ομάδα της Μαγνησίας έπαιξε σε όλο το δεύτερο ημίχρονο με παίκτη λιγότερο, λόγω της σωστής αποβολής του Κορέα με απευθείας κόκκινη στις καθυστερήσεις του πρώτου.

Έτσι, ο Ρουί Βιτόρια συνδύασε με νίκη το ντεμπούτο του στον πάγκο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έφτασε τους 16 βαθμούς και ανέβηκε προσωρινά τέταρτος. Με τον Βόλο να μένει στους 10 πόντους και την 11η θέση.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Βόλος παρατάχθηκε με σύστημα 4-2-3-1, τον Κόβακς κάτω από τα γκολπόστ, ενώ Σούντγκρεν, Καλογερόπουλος, Μίλετιτς και Φεράρι ήταν οι τέσσερις της άμυνας. Μπερναντού και Γκλάβτσιτς, ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Κόμπα-Άλτμαν στα άκρα και τον Βιγιαφάνιες πίσω από τον Κόζτα, που αποτέλεσε τον σέντερ φορ.

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη «κατέβηκε» με σχηματισμό 4-3-3 και τον Ντραγκόφσκι στην εστία και τους Βαγιαννίδη, Γέντβαϊ, Ίνγκασον και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Αράο, Ουναΐ και Μπακασέτας ήταν οι τρεις χαφ στον άξονα, ενώ Τετέ και Τζούριτσιτς αγωνίστηκαν στα «φτερά» του προωθημένου Ιωαννίδη.

Το ματς:

Καλός ο ρυθμός στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, με τον Παναθηναϊκό να είναι εκείνος που είχε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, μόλις στο 4ο λεπτό.

Όταν ο Τετέ έφυγε στην κόντρα, πάτησε περιοχή από τα δεξιά, έκανε ένα τεχνικό πλασέ, αλλά είδε την μπάλα να σταματάει στο δεξί δοκάρι του Κόβατς.

Όσο περνούσε η ώρα, ο Βόλος οπισθοχωρούσε, αφήνοντας την μπάλα στον αντίπαλό του, για να μην του επιτρέψει να βρει χώρους και να απειλήσει την εστία του Κόβατς.

Το πλήρωσε, τελικά, αρκετά νωρίς, καθώς από την πολύ καλή και… αποτελεσματική -για μια ακόμα φορά στη σεζόν- συνεργασία του Μλαντένοβιτς με τον Τζούριτσιτς, το «τριφύλλι» πήρε το προβάδισμα με την… γκολάρα του δεύτερου, στο 14’.

Το σκηνικό παρέμεινε ίδιο στη συνέχεια, με τον Παναθηναϊκό να ψάχνει ένα δεύτερο τέρμα για να «κλειδώσει» το «τρίποντο» από… ημίχρονο. Είτε με μεγάλες μεταβιβάσεις, στην πλάτη της άμυνας, προς τον Ιωαννίδη, είτε με τις επελάσεις του Τετέ.

Μάλιστα, ο Βραζιλιάνος εξτρέμ είχε και δεύτερη ευκαιρία για να χριστεί σκόρερ, στο 21ο λεπτό, αλλά στάθηκε εκ νέου άτυχος, βλέποντας Κόβατς και αριστερό δοκάρι να αποτρέπουν το 0-2.

Με τους γηπεδούχους να κάνουν αισθητή την παρουσία τους για πρώτη φορά τρία λεπτά μετά, με μια ωραία επίθεση, καθώς από σέντρα του Φεράρι από αριστερά, ο επερχόμενος Κόζτα έκανε το πλασέ αλλά ο Ντραγκόφσκι έκανε μια φοβερή επέμβαση, διώχνοντας σε κόρνερ…

Ο Παναθηναϊκός εξακολούθησε να διατηρεί τον έλεγχο μέχρι την ανάπαυλα, χωρίς όμως να δημιουργήσει φάσεις, αλλά και χωρίς παράλληλα να κινδυνεύσει, πρακτικά, καθόλου.

Ωστόσο, αποκόμισε και αριθμητικό πλεονέκτημα στις καθυστερήσεις του πρώτου 45λεπτου, όταν ο Κορέα -που είχε μπει αλλαγή αντί του τραυματία Καλογερόπουλου- ανέτρεψε τον Τετέ, που θα έβγαινε… φάτσα με τον Κόβατς, με τον Ευαγγέλου να τον αποβάλλει δείχνοντας του την απευθείας κόκκινη κάρτα.

MVP: Δεν θα ήταν υπερβολή να πει κανείς ότι τα έκανε… όλα ο Φίλιπ Τζούρισιτς στο διάστημα που αγωνίστηκε! Ο Σέρβος άσος πέτυχε το γκολ που έδωσε τη νίκη στο «τριφύλλι», είχε την τελική στο πρώτο δοκάρι του Τετέ, αλλά και την πάσα στην πλάτη του Κορέα με την οποία ο Τετέ κέρδισε την κόκκινη κάρτα...

Η «σφυρίχτρα»: Οι αποφάσεις του διαιτητή Ευαγγέλου ήταν σωστές σε όλη την αναμέτρηση, αφού και η αποβολή του Κορέα είναι δικαιολογημένη λόγω του ότι ο Τετέ είναι σε προφανή θέση για γκολ. Ενώ και στον καταλογισμό του πέναλτι το χέρι του Φεράρι είναι υψωμένο, με την μπάλα να αλλάζει πορεία.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Βόλος (Σάββας Πουρσαϊτίδης) : Κόβακς, Σούντγκρεν (46' Μύγας), Καλογερόπουλος (20' λ.τ. Κορέα), Μίλετιτς, Φεράρι (90'+2' Σμέλερς), Μπερναντού (46' Ασλανίδης), Γκλάβτσιτς, Κόμπα (90'+2' Τάχατος), Βιγιαφάνιες, Άλτμαν, Κόζτα.

;Eμειναν στον πάγκο: Σιαμπάνης, Δόσης, Τριανταφύλλου, Νταϊλάνι.

Παναθηναϊκός (Ρουί Βιτόρια): Ντραγκόφσκι, Βαγιαννίδης, Γέντβαϊ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς, Αράο, Ουναΐ (71' Τσέριν), Τετέ, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς (71' Πελίστρι), Ιωαννίδης.

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ, Μαξίμοβιτς, Μαντσίνι, Σπόραρ, Γερεμέγεφ.

Διαιτητής: Άγγελος Ευαγγέλου (Αθηνών).

Βοηθοί: Ιορδάνης Απτόσογλου (Αθηνών), Θανάσης Κόλλιας (Ηπείρου).

4ος διαιτητής: Παναγιώτης Θανάσης Μπούτσικος (Μακεδονίας).

VAR: Βασίλης Φωτιάς (Πέλλας).

AVAR: Κώστας Ανδριανός (Αχαΐας).

