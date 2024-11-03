Φόρμουλα 1: Για αυτό είναι… Ιπτάμενος Ολλανδός - Νίκη Φερστάπεν στη Βραζιλία

Σοβαρά τώρα: Πίστεψε κανείς ότι γίνεται ο Μαξ Φερστάπεν να χάσει τον τίτλο; Κάνοντας μυθική εμφάνιση στο επεισοδιακό Γκραν Πριν της Βραζιλίας και παρότι εκκίνησε από τη 17η θέση, ο 27χρονος απέδειξε γιατί είναι… Ιπτάμενος Ολλανδός, «πέταξε» προς τη νίκη και είναι πια, τρεις αγώνες πριν το φινάλε της σεζόν, αγκαλιά με το τέταρτο σερί πρωτάθλημα.

Στο Σάο Πάολο, ο Φερστάπεν έδωσε ρεσιτάλ οδήγησης και έχοντας για «σύμμαχο» τη βροχή, πανηγύρισε την πρώτη του νίκη μετά από 10 GP. Την πιο σημαντική από κάθε άποψη. Στο βάθρο μαζί του ανέβηκαν, κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη, οι Εστεμπάν Οκόν και Πιέρ Γκασλί της Alpine, ενώ στη 6η θέση τερμάτισε ο Λάντο Νόρις, έπειτα από έναν συγκλονιστικό αγώνα, από τους πλέον επεισοδιακούς της τελευταίας δεκαετίας.

Και όμως, ο Ολλανδός είχε να νικήσει (με εξαίρεση το Sprint του Τέξας) από την Ισπανία, στα τέλη Ιουνίου. Απόψε, όμως, δεν γινόταν να μην είναι πρώτος. Και ας ξεκίνησε από τη 17η θέσ

