Ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του αναμετρήσεις ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου για τον β' προκριματικό του Europa League.
Αυτή η αναμέτρηση θα είναι και το επίσημο ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσι στον «ασπρόμαυρο» πάγκο, στη μετά Ραζβάν Λουτσέσκου εποχή.
Αναλυτικά η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Άλι, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου
Αναλυτικά η 11άδα Ντιναμό Κιέβου: Νεστσερέτ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μικάβκο, Ντούμπιντσακ, Πικχαλιόνοκ, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Βολοσίν, Πονομαρένκο, Γκερέρο
Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.