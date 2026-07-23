Ξεκινάει τις ευρωπαϊκές του αναμετρήσεις ο ΠΑΟΚ απέναντι στην Ντιναμό Κιέβου για τον β' προκριματικό του Europa League.

Αυτή η αναμέτρηση θα είναι και το επίσημο ντεμπούτο του Αλέσιο Λίσι στον «ασπρόμαυρο» πάγκο, στη μετά Ραζβάν Λουτσέσκου εποχή.

Αναλυτικά η 11άδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Γκόμεζ, Μιχαηλίδης, Χατζηδιάκος, Κένι, Ζαφείρης, Σανταμαρία, Άλι, Κωνσταντέλιας, Ζίφκοβιτς, Μύθου

Αναλυτικά η 11άδα Ντιναμό Κιέβου: Νεστσερέτ, Κεντζιόρα, Μπίλοβαρ, Μικάβκο, Ντούμπιντσακ, Πικχαλιόνοκ, Μπράζκο, Σαπαρένκο, Βολοσίν, Πονομαρένκο, Γκερέρο

Μπορείτε να δείτε ΕΔΩ LIVE την εξέλιξη της αναμέτρησης.

Πηγή: skai.gr

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