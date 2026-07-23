Γερμανία: Πιθανός ανασχηματισμός από τον Μερτς την Παρασκευή

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ενδέχεται να ανακοινώσει ανασχηματισμό της κυβέρνησής του την Παρασκευή, μετά την αιφνίδια αποχώρηση του κορυφαίου στελέχους του CDU, Γενς Σπαν, σύμφωνα με τρεις πηγές που επικαλείται το Reuters.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η υπουργός Υγείας Νίνα Βάρκεν αναμένεται να αναλάβει επικεφαλής της Καγκελαρίας, ενώ ο μέχρι σήμερα επικεφαλής της, Τόρστεν Φράι, θα διαδεχθεί τον Σπαν στην ηγεσία της κοινοβουλευτικής ομάδας CDU/CSU.

Ο Φράι, στενός συνεργάτης του Μερτς επί σειρά ετών, ήταν υπεύθυνος για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου από την Καγκελαρία, ένας ρόλος που βρέθηκε στο επίκεντρο της κριτικής κατά τον δύσκολο πρώτο χρόνο της κυβερνητικής συμμαχίας.

Οι πηγές ανέφεραν επίσης ότι ο γενικός γραμματέας του CDU, Κάρστεν Λίνεμαν, ενδέχεται να διαδεχθεί τη Βάρκεν στο υπουργείο Υγείας, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της εφημερίδας Bild.

Ο Μερτς θα μπορούσε να ανακοινώσει τις αλλαγές την Παρασκευή, αν και, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι διαβουλεύσεις για τα πρόσωπα συνεχίζονταν μέχρι το βράδυ της Πέμπτης.

«Δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί», δήλωσε μία από τις πηγές.

Ο Γενς Σπαν υπέβαλε την παραίτησή του το Σάββατο, μετά τη γέννηση του παιδιού του μέσω παρένθετης μητέρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιλογή που έρχεται σε αντίθεση με τη θέση του CDU, το οποίο αντιτίθεται στη διαδικασία της παρένθετης μητρότητας. Ο Σπαν είχε κατά καιρούς θεωρηθεί πιθανός εσωκομματικός αντίπαλος του Μερτς.

Παράλληλα, η εφημερίδα Handelsblatt ανέφερε ότι ο βουλευτής του CDU Φίλιπ Άμτορ ενδέχεται επίσης να μετακινηθεί στην Καγκελαρία, αναλαμβάνοντας υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για τις σχέσεις της ομοσπονδιακής κυβέρνησης με τα 16 κρατίδια της Γερμανίας.



Πηγή: skai.gr

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