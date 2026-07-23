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Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών το ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας

Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη, το σύστημα αυτόματης προστασίας ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας, όπως αποκάλυψε στη Βουλή ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων

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Τρία χρόνια μετά τα Τέμπη το ETCS παραμένει εκτός λειτουργίας

Τρία χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών, το σύστημα αυτόματης προστασίας των συρμών ETCS δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο διευθύνων σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παληός.

Η τοποθέτησή του έγινε κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής ΔΕΚΟ, η οποία είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτεινόμενα για τη θέση του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, υπέβαλε επανειλημμένα ερωτήσεις σχετικά με το ETCS, το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων, ζητώντας να διευκρινιστεί το εάν βρίσκεται σε λειτουργία.

Απαντώντας, ο κ. Παληός ανέφερε ότι το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί ακόμη σε λειτουργία.

Η απάντηση προκάλεσε αίσθηση και την αντίδραση της κ. Αποστολάκη, καθώς και των υπόλοιπων παρευρισκομένων στη συνεδρίαση της Επιτροπής.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Τέμπη Σιδηρόδρομοι τρένα
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