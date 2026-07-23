Η Γερουσία απέρριψε πρόταση που θα περιόριζε τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Τραμπ κατά του Ιράν

Η ελεγχόμενη από τους Ρεπουμπλικανούς Γερουσία απέρριψε πρόταση που θα υποχρέωνε τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να διακόψει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν, εκτός εάν λάμβανε προηγουμένως την έγκριση του Κογκρέσου.

Η πρόταση απορρίφθηκε με 49 ψήφους έναντι 47, λίγες ώρες αφότου και η Βουλή των Αντιπροσώπων, όπου επίσης πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικανοί, ενέκρινε αντίστοιχη διαδικαστική κίνηση.

Στη Βουλή, το ψήφισμα εγκρίθηκε με 214 ψήφους υπέρ έναντι 208 κατά, με τέσσερις Ρεπουμπλικανούς να συντάσσονται με τους Δημοκρατικούς.

Στη διαδικαστική ψηφοφορία της Γερουσίας, η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς από το Μέιν ψήφισε υπέρ της πρότασης μαζί με τους Δημοκρατικούς, ενώ ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Τζον Φέτερμαν από την Πενσιλβάνια συντάχθηκε με τους Ρεπουμπλικανούς και καταψήφισε. Τέσσερις γερουσιαστές απουσίαζαν από την ψηφοφορία.



Πηγή: skai.gr

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