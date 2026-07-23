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Κουβέιτ: Μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν ένα φυλάκιο στα σύνορα με το Ιράκ

Οι επιθέσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές χωρίς να σημειωθούν θύματα, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση του Κουβέιτ

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Ντρον Shahed 136

Ο στρατός του Κουβέιτ ανέφερε σήμερα ότι σημειώθηκε μια νέα επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στα σύνορά της χώρας με το Ιράκ.

«Το μεθοριακό φυλάκιο Αλ Αμπντάλι μπήκε στο στόχαστρο επανειλημμένων επιθέσεων από εχθρικούς δρόνους, οι οποίοι προκάλεσαν υλικές ζημιές, όχι όμως και θύματα» ανέφερε ο στρατός σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Μια πηγή των ιρακινών δυνάμεων ασφαλείας είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι η επίθεση έγινε με δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι από το σημείο υψώνονταν σύννεφα καπνού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Κουβέιτ μη επανδρωμένα αεροσκάφη Ιράκ στρατός Ένοπλες Δυνάμεις
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