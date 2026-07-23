Ουκρανία: Ναυτιλιακές εταιρείες αποφεύγουν τα λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, λόγω των ρωσικών πληγμάτων

Ναυτιλιακές εταιρείες που εξυπηρετούν την Ουκρανία ανέστειλαν προσωρινά τον ελλιμενισμό τους σε λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας, αφού κλιμακώθηκαν τα ρωσικά πλήγματα σε λιμενικές υποδομές και εμπορικά πλοία στην περιοχή της Οδησσού, όπως ανέφεραν οι τοπικές αρχές και οι ίδιες οι εταιρείες.

Οι όμιλοι Maersk και Hapag-Lloyd επιβεβαίωσαν ότι διέκοψαν τις επιχειρήσεις τους μέσω του λιμένος Τσορνομόρσκ, του ενός από τους τρεις βασικούς ουκρανικούς τερματικούς σταθμούς. «Οι πρόσφατες επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Οδησσού αύξησαν σημαντικά τους κινδύνους ασφαλείας», ανέφερε η δεύτερη. Σημείωσε πάντως ότι η ουκρανική αγορά θα συνεχίσει να εξυπηρετείται με εναλλακτικά μέσα μεταφοράς, οδικώς και σιδηροδρομικώς, μέσω της Πολωνίας και της Ρουμανίας.

Σύμφωνα με στοιχεία του ιστοτόπου παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας MarineTraffic, κανένα εμπορικό πλοίο δεν μπήκε σε ουκρανικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας σήμερα το πρωί.

Χθες, ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα ανέφερε ότι το Κίεβο ζήτησε την κατεπείγουσα σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ εκτιμώντας ότι η κατάσταση αυτή συνιστά απειλή για την παγκόσμια επισιτιστική ασφάλεια, καθώς τα εμπορικά πλοία ανέστειλαν τα δρομολόγια τους, εν μέσω της συγκομιδής.

Εδώ και αρκετές ημέρες, η Ρωσία ενέτεινε τα πλήγματα σε λιμενικές εγκαταστάσεις της Οδησσού, τους τερματικούς σταθμούς απ’ όπου τα πλοία φορτώνουν σιτηρά και έλαια. Την Κυριακή, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν από ρωσικό πλήγμα στο πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Golden Leo, στα ανοιχτά της Οδησσού.

Πριν από τον πόλεμο, περίπου το 90% των ουκρανικών εξαγωγών σιτηρών και ηλιέλαιου περνούσε από τα λιμάνια της περιοχής της Οδησσού. Από τις 12 Ιουλίου δεν έχει γίνει καμία εξαγωγή πρώτων υλών από την Οδησσό – τότε ένα πλοίο είχε φορτώσει 20.000 τόνους αραβόσιτου με προορισμό την Τουρκία. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στο Τσορνομόρσκ από τις 19 Ιουλίου, όταν απέπλευσε το τελευταίο φορτίο, 65.000 τόνοι αραβόσιτου, για τη Βουλγαρία.

Στο Πιβντένι, 40 χιλιόμετρα ανατολικά της Οδησσού, έχουν σταματήσει οι εξαγωγές από τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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