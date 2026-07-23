Μοσάντ: Απετράπη σχέδιο του Ιράν για δολοφονία ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων

Η Μοσάντ ανακοίνωσε ότι, σε συνεργασία με τη Σιν Μπετ και ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, απέτρεψε σχέδιο του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών για τη διείσδυση ομάδας ξένων υπηκόων στο Ισραήλ με στόχο την επίθεση εναντίον ανώτερων Ισραηλινών αξιωματούχων, αποκαλύπτοντας παράλληλα το δίκτυο στρατολόγησης και τους Ιρανούς χειριστές του.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου εκ μέρους της Μοσάντ, η επιχείρηση αποτράπηκε έπειτα από συνεργασία της Μοσάντ, της Σιν Μπετ και υπηρεσιών πληροφοριών πολλών χωρών. Όπως αναφέρεται, τα τελευταία χρόνια το ιρανικό υπουργείο Πληροφοριών, σε συνεργασία με τους Φρουρούς της Επανάστασης, ηγείται μιας διεθνούς εκστρατείας με στόχο ισραηλινούς και εβραϊκούς στόχους, ενώ το τελευταίο διάστημα εντείνει τις προσπάθειες για επιθέσεις και εντός του Ισραήλ.

Η ισραηλινή πλευρά υποστηρίζει ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν αποτραπεί πολλές απόπειρες στρατολόγησης ατόμων στο Ισραήλ για λογαριασμό του Ιράν, ενώ η πιο πρόσφατη αφορούσε σχέδιο εισόδου ξένων επιχειρησιακών στελεχών στη χώρα με σκοπό τη δολοφονία υψηλόβαθμων Ισραηλινών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τη Μοσάντ, η μέθοδος που ακολουθεί η Τεχεράνη βασίζεται στη χρήση εγκληματικών δικτύων ως «ενδιάμεσων», τα οποία στρατολογούν πρόσωπα που βρίσκονται ή μπορούν να εισέλθουν στο Ισραήλ για τη συλλογή πληροφοριών και την εκτέλεση επιθέσεων.

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Servet Ozkur, γνωστός ως «Philippe», κάτοικος Γαλλίας, ο οποίος φέρεται να είχε αναλάβει τη στρατολόγηση ομάδας αλλοδαπών για τη διείσδυση στο Ισραήλ.

Κατά την ανακοίνωση, ο «Philippe» στρατολογήθηκε από τους Baba Mahouzadeh Hajijafan («Babak») και Mehmet Nedim Yigit («Nedim»), οι οποίοι διαμένουν στο Ιράν υπό την προστασία του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών. Οι δύο άνδρες φέρονται να διατηρούν δεσμούς με τον διαβόητο βαρόνο ναρκωτικών Naji Sharifi Zindashti, τον οποίο το Ισραήλ κατηγορεί ότι χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια από την Τεχεράνη για την προώθηση τρομοκρατικών επιχειρήσεων.

Η Μοσάντ αναφέρει ότι ο «Philippe» ταξίδεψε επανειλημμένα στο Ιράν, όπου συναντήθηκε με τους χειριστές του και έλαβε αμοιβές για τη διεκπεραίωση των αποστολών που του ανατέθηκαν.

Στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας, οι ισραηλινές αρχές υποστηρίζουν ότι ταυτοποιήθηκαν ως αξιωματικοί του ιρανικού υπουργείου Πληροφοριών οι Asadollah Behzadokhsari, Vahid Masoumi, Mohammad Hosein Zoghi και Hamid Ghasemi.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Behzadokhsari αποτελούσε βασικό στέλεχος των επιχειρήσεων του υπουργείου Πληροφοριών κατά ισραηλινών και εβραϊκών στόχων και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιχείρησης «Roaring Lion».

Η Μοσάντ αναφέρει ακόμη ότι ο «Philippe» απελάθηκε από τη Γαλλία εξαιτίας της εμπλοκής του στον σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών για λογαριασμό του Ιράν, ενώ οι «Babak» και «Nedim» εξακολουθούν, σύμφωνα με το Ισραήλ, να επιχειρούν από το Ιράν και παραμένουν στόχοι των διεθνών υπηρεσιών πληροφοριών.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η υπόθεση αποτελεί ακόμη ένα παράδειγμα της τακτικής του Ιράν να χρησιμοποιεί ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αντιπροσώπων (proxy by proxy), επιχειρώντας να απομακρύνει τα ίχνη της άμεσης εμπλοκής του σε τρομοκρατικές ενέργειες. Όπως καταλήγει η ανακοίνωση, η Μοσάντ και η Σιν Μπετ θα συνεχίσουν να συνεργάζονται με διεθνείς εταίρους για τον εντοπισμό και την αποτροπή τρομοκρατικών και κατασκοπευτικών ενεργειών κατά ισραηλινών και εβραϊκών συμφερόντων, τόσο στο Ισραήλ όσο και στο εξωτερικό.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.