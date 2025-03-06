Στη μάχη της Ευρώπης ρίχνεται ξανά ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δοκιμάζεται στην παγωμένη Νορβηγία απέναντι στην Μπόντο/Γκλιμτ (22:00, Cosmote Sports, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr), θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκρισή της στα προημιτελικά του Europa League.

Ασφαλώς πρόκειται για ένα δυνατό ζευγάρωμα, με τους Νορβηγούς να δίνουν σε συνεχόμενες χρονιές την παρουσία τους σε νοκ-άουτ ευρωπαϊκών διοργανώσεων, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» αποτελούν τους πρωταθλητές του Conference League της περασμένης σεζόν.

Για την Μπόντο/Γκλιμτ τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Το πρωτάθλημά της ολοκληρώθηκε στις αρχές Δεκέμβρη και ξεκινά στα τέλη του Μάρτη. Κάτι που σημαίνει πως οι Νορβηγοί δεν έχουν και τον ιδανικό ρυθμό, αφού παίζουν κυρίως φιλικά. Στον περασμένο γύρο κατάφερε να φέρει… τούμπα την ήττα με 2-1 από την Τβέντε στην Ολλανδία, νικώντας με 5-2 στην παράταση. Ισχυρή εντός έδρας, σε ένα γήπεδο που χωρά 8.500 θεατές και έχει συνθετικό χλοοτάπητα.

«Στην πραγματικότητα είμαστε λίγο-πολύ έτοιμοι, αν και δεν είμαστε ακόμα σίγουροι για τον Μπρέντε. Εκτός από αυτό, όλοι οι άλλοι είναι έτοιμοι», είπε αρχικά ο τεχνικός της Μπόντο/Γκλιμτ, Κίετιλ Κνούτσεν, για τα αγωνιστικά και στη συνέχεια αποθέωσε τον Ολυμπιακό: «Έχουν μια μεγάλη σειρά από καλά αποτελέσματα και πολλούς καλούς παίκτες. Μια ομάδα πολύ άμεση ομάδα. Παίζουν με ελάχιστο ρίσκο και προσπαθεί να δημιουργήσει προβλήματα στο μισό της αντίπαλης ομάδας. Είναι μια έμπειρη ομάδα, που κέρδισε τον τίτλο πέρυσι. Μια από τις καλύτερες ομάδες που έχουμε συναντήσει φέτος».

Ο Ολυμπιακός από τη μεριά του προέρχεται από άλλη μια καταπληκτική εβδομάδα, στην οποία πλησίασε σημαντικά στην επίτευξη των εγχώριων στόχων του. Έκανε το 3/3 στα ντέρμπι, νικώντας ΠΑΟΚ (2-1) και ΑΕΚ (0-1) για το πρωτάθλημα, ενώ για το Κύπελλο διέλυσε με 6-0 την ΑΕΚ στον πρώτο ημιτελικό. Η ψυχολογία στα ύψη, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν εξασφαλίσει τελικό Κυπέλλου και να βρίσκονται στο +5 από την Ένωση στο πρωτάθλημα. Βέβαια, μέσα σε όλα είχε και κάποια ζητήματα τραυματισμών, αφού θα στερηθεί τις υπηρεσίες των Ελ Κααμπί, Όρτα και Γκαρθία τουλάχιστον και στο σημερινό ματς.

Κατά τα άλλη, οι Πειραιώτες τρέχουν αήττητο σερί 26 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις. Τελευταία φορά που ηττήθηκαν ήταν στα τέλη Οκτωβρίου στην Τρίπολη και έκτοτε συνεχίζουν με σπασμένα τα φρένα. Ο Μεντιλίμπαρ έχει καταφέρει να βάλει τα νέα αποκτήματα στην εξίσωση και συνολικά κρατά ενεργούς τους περισσότερους παίκτες του ρόστερ. Σήμερα, ενδεχομένως να κάνει εκ νέου μερικές αλλαγές για να φρεσκάρει την ομάδα του, ενώ θα θελήσει με υψηλό πρέσινγκ και κλεψίματα, να εκμεταλλευτεί το γεγονός πως η Μπόντο παίζει σε πολύ ψηλά μέτρα στο γήπεδο.

«Σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό παιχνίδι. Πάμε σε αυτό και αφού τελειώσει θα κρίνουμε αν μια ισοπαλία είναι καλό αποτέλεσμα ή όχι. Πάμε στο παιχνίδι, όπως πάμε σε όλα, με σκοπό τη νίκη. Ανάλογα την εξέλιξη θα κρίνουμε αν είναι ένα καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία. Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τον αντίπαλο. Έχουμε απέναντί μας 11 παίκτες πολύ καλούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα», είπε μεταξύ άλλων στη συνέντευξη Τύπου ο Βάσκος τεχνικός.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

ΜΠΟΝΤΟ/ΓΚΛΙΜΤ: Χάικιν – Σίεβολντ, Νίλσεν, Γκίντερσεν, Μπιόρκαν – Μπεργκ, Φετ, Έβιεν – Μπλόμπεργκ, Χογκ, Χάουγκε.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Τζολάκης – Ροντινέι, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Ζέλσον, Τσικίνιο, Βέλντε – Κωστούλας.

Διαιτητής: Μίκολα Μπαλάκιν (Ουκρανία)

Βοηθοί: Ολεξάντρ Μπέρκουτ (Ουκρανία), Ντμίτρο Ζαποροσένκο (Ουκρανία)

Τέταρτος: Βιτάλι Ρομανόφ (Ουκρανία)

VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία), Βίκτορ Κοπιέφσκι (Ουκρανία)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.