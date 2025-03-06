Πρώτο απαιτητικό τεστ στο ΟΑΚΑ για τον Παναθηναϊκό! Η ομάδα του Ρουί Βιτόρια αντιμετωπίζει τη φιναλίστ των δύο τελευταίων τελικών του Conference League και θέλει να κάνει βήμα πρόκρισης.

Ασφαλώς, το ματς απέναντι στη Φιορεντίνα στο ΟΑΚΑ (19:45, Cosmote Sport, bwinΣΠΟΡ FM, www.sportfm.gr) δεν είναι εύκολο, αλλά το «τριφύλλι» έχει δείξει φέτος στην Ευρώπη πως απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους τα πάει εξαιρετικά.

Με νωπές τις μνήμες από τις εμφανίσεις κόντρα σε Άγιαξ και Λανς, οι «πράσινοι» κυνηγούν άλλο ένα σπουδαίο αποτέλεσμα. Μια νίκη θα ήταν ιδανική ενόψει της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο «Αρτέμιο Φράνκι», με περισσότερους από 35 χιλ. οπαδούς να αναμένονται στο Μαρούσι για το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από τη νίκη κόντρα στον Παναιτωλικό (2-0) για το πρωτάθλημα. Προ ημερών, απέκλεισε τη Βίκινγκουρ και συνεχίζει να φορά το ευρωπαϊκό του κοστούμι.

«Ξέρουμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Από την άλλη, όμως, ξέρουμε και τη δική μας αξία, τη δουλειά που έχουμε κάνει. Αύριο σίγουρα τα επίπεδα της συγκέντρωσή μας θα πρέπει να είναι πολύ ψηλά. Πρέπει να είμαστε άκρως ανταγωνιστικοί. Οι φιλοδοξίες μας είναι μεγάλες, όπως και το αίσθημα ευθύνης, εκπροσωπούμε έναν σύλλογο με μεγάλη ευρωπαϊκή ιστορία. Με πολύ μεγάλη πίστη και εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνουμε, θα ψάξουμε το καλό αποτέλεσμα. Αύριο θα είναι το πρώτο παιχνίδι, δεν θεωρώ ότι θα κρίνει όλη τη φάση. Πρέπει να είμαστε πολύ πειθαρχημένοι τακτικά, σε αυτό το επίπεδο η τακτική είναι η βάση», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ρουί Βιτόρια στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Πορτογάλος τεχνικός μπορεί να υπολογίζει ξανά τον Βαγιαννίδη που ξεπέρασε το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε. Αντιθέτως, εκτός παραμένουν οι Μπακασέτας, Πάλμερ-Μπράουν, Πελίστρι και Γεντβάι.

Αναλυτικά η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λοντίγκιν, Λίλο, Βαγιαννίδης, Μαξ, Ιωαννίδης, Ουναΐ, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Σιώπης, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Αράο, Φικάι, Νταμπίζας, Μπρέγκου.

Από την άλλη μεριά, η Φιορεντίνα βρίσκεται σε περίεργη κατάσταση. Δεν είναι στα καλύτερά της, ενώ και ο Ραφαέλε Παλαντίνο δείχνει σε κάθε ματς από εδώ και πέρα να παίζει το κεφάλι του. Δεύτερη φορά που συμβαίνει το ίδιο στη σεζόν, είχε συμβεί και στο ξεκίνημά της, όταν κατάφερε να αποκλείσει στα προκριματικά την Ακαδημία Πούσκας. Προ ημερών, νίκησε 1-0 τη Λέτσε και έσωσε προσωρινά τη θέση του, ενώ έχει μεγάλη πίεση τόσο αυτός όσο και η ομάδα του.

«Αύριο για μένα είναι πολύ σημαντικό το ματς και σε προσωπικό επίπεδο και για όλη την ομάδα. Αύριο ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι θα κάνουμε. Θα μας βοηθήσει σαν εμπειρία και για να ωριμάσουμε. Είναι μια καλή ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε μια ισχυρή ομάδα. Θέλουμε να έχουμε μια πολύ καλή απόδοση με μεγάλη συγκέντρωση και φροντίδα για τις λεπτομέρειες. Πρέπει να κατέβουμε στο γήπεδο με μεγάλη συγκέντρωση», ανέφερε ο Ιταλός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου.

Ο Κεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή και αναμένεται να ξεκινήσει, ενώ σε αυτή μπήκαν και οι Τζανιόλο, Γκούντμουντσον. Εκτός είναι οι Αντλί, Κολπάνι και Φολορούνσο, με τον Παλαντίνο να πρέπει να βρει λύσεις κυρίως στον άξονά του. Θα ξεκινήσει κάτω από τα δοκάρια ο Τερατσάνο και όχι ο Ντε Χέα, πάντως, όπως ανέφερε ο Ιταλός.

ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ: Ντραγκόφσκι – Βαγιαννίδης, Σένκεφελντ, Ίνγκασον, Μλαντένοβιτς – Αράο, Τσέριν, Ουναΐ – Τετέ, Ιωαννίδης, Πελίστρι.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ: Τερατσάνο – Ντοντό, Πόνγκρατσιτς, Ρανιέρι, Γκόζενς – Κατάλντι, Φατζόλι, Μαντράγκορα – Μπλετράν, Κεν, Τζανιόλο.

Διαιτητής: Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγιο)

Βοηθοί: Γιο ντε Βάιρντ (Βέλγιο), Κέβιν Μοντένι (Βέλγιο)

Τέταρτος: Βιμ Σμετ (Βέλγιο)

VAR: Μπραμ Φαν Ντρίσε (Βέλγιο), Γιαν Μπότερμπεργκ (Βέλγιο)

