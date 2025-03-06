Λογαριασμός
Έγραψε ιστορία ο Αντετοκούνμπο: Έφτασε τους 20.000 πόντους στο πάρτι των Μπακς επί των Μάβερικς - Δείτε βίντεο

Με τους 32 πόντους στο 137-107 των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγινε ο 52ος παίχτης που ξεπερνά τους 20.000 στην καριέρα τους στο NBA

Γιάννης Αντετοκούνμπο

Back to back νίκες μέσα σε διάστημα δύο ημερών για τους Μιλγουόκι Μπακς (36-25). Οι Ντάλας Μάβερικς (32-31) παρουσιάστηκαν με αρκετά προβλήματα τραυματισμών στο Fiserv Forum και μοιραία παραδόθηκαν, αφού οι Μπακς «καθάρισαν» από νωρίς για το τελικό 137-107. Σε ένα βράδυ στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας τους 20.000 πόντους.

Ο Greek Freak σταμάτησε στους 32 δίχως να πατήσει το πόδι του στο παρκέ στην τελευταία περίοδο. Αριθμός όμως ιδανικός για να πετύχει ένα ακόμα μοναδικό milestone στα 30 του έτη. Μόνο οι ΛεΜπρόν, Ντουράντ, Κόμπι, Τσάμπερλεϊν και Τζόρνταν το πέτυχαν σε μικρότερη ηλικία από εκείνον.

Όταν, μάλιστα, πέτυχε το καλάθι που έβαλε στο κλαμπ αυτό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στα μάτριξ του γηπέδου εμφανίστηκε ένα ειδικό αφιέρωμα για τον Greek Freak.

