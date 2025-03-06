Back to back νίκες μέσα σε διάστημα δύο ημερών για τους Μιλγουόκι Μπακς (36-25). Οι Ντάλας Μάβερικς (32-31) παρουσιάστηκαν με αρκετά προβλήματα τραυματισμών στο Fiserv Forum και μοιραία παραδόθηκαν, αφού οι Μπακς «καθάρισαν» από νωρίς για το τελικό 137-107. Σε ένα βράδυ στο οποίο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έγραψε ιστορία, ξεπερνώντας τους 20.000 πόντους.

Ο Greek Freak σταμάτησε στους 32 δίχως να πατήσει το πόδι του στο παρκέ στην τελευταία περίοδο. Αριθμός όμως ιδανικός για να πετύχει ένα ακόμα μοναδικό milestone στα 30 του έτη. Μόνο οι ΛεΜπρόν, Ντουράντ, Κόμπι, Τσάμπερλεϊν και Τζόρνταν το πέτυχαν σε μικρότερη ηλικία από εκείνον.

52nd member of the 20K club. pic.twitter.com/myCIefMf7g — Milwaukee Bucks (@Bucks) March 6, 2025

Όταν, μάλιστα, πέτυχε το καλάθι που έβαλε στο κλαμπ αυτό τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, στα μάτριξ του γηπέδου εμφανίστηκε ένα ειδικό αφιέρωμα για τον Greek Freak.

The in-arena video tribute for Giannis Antetokounmpo’s 20,000 points. pic.twitter.com/2vC10dY0ph — Eric Nehm (@eric_nehm) March 6, 2025

