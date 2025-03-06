Μπαρτσελόνα από τα παλιά, ξέρανε την Μπενφίκα με 1-0 χάρη στον Ραφίνια και πήρε προβάδισμα πρόκρισης! Μεγάλη εμφάνιση από τον Σέζνι, με τον Πολωνό να κάνει τη μία επέμβαση μετά την άλλη, μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Παρότι οι «μπλαουγκράνα» έπαιζαν με 10 παίκτες από το 22ο λεπτό από την αποβολή του Κουμπαρσί, που κέρδισε ο Παυλίδης, δεν πτοήθηκαν και κατάφεραν να φύγουν με σπουδαίο αποτέλεσμα από το «Ντα Λουζ».

Το ματς

Η Μπενφίκα μπήκε με το μαχαίρι στα δόντια στο παιχνίδι, αφού στα πρώτα είκοσι δευτερόλεπτα είχε ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ. Συγκεκριμένα, ο Ακτούρκογλου έκανε το πλασέ, αλλά ο Σέζνι έδιωξε με δυσκολία. Στο 2' ήταν η σειρά της Μπαρτσελόνα να απειλήσει, όταν ο Όλμο έκανε ένα ωραίο σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο άουτ. Ο ρυθμός ήταν πολύ καλός και η μπάλα πήγαινε πάνω-κάτω. Στο 13ο λεπτό οι «μπλαουγκράνα» έφτασαν μια ανάσα πριν το γκολ, όταν ο Τρούμπιν έκανε τριπλή επέμβαση στα κοντινά σουτ των των Ραφίνια, Λεβαντόφσκι και Γιαμάλ!

Και εκεί που είχε πάρει φόρα η Μπαρτσελόνα και έμοιαζε θέμα χρόνου να ανοίξει το σκορ, ο Κουμπαρσί ανέτρεψε τον Παυλίδη στα όρια της περιοχής, αντίκρισε την κόκκινη κάρτα και άφησε την ομάδα του με δέκα παίκτες. Ο Χάνσι Φλικ όπως ήταν λογικό έπρεπε να αλλάξει κάποια πράγματα και στη θέση του Όλμο έβαλε τον Αραούχο. Στη συνέχεια, οι Καταλανοί προσπαθούσαν να βρουν τα πατήματά τους, με την Μπενφίκα να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να γίνεται απειλητική. Στο 44ο λεπτό οι γηπεδούχοι έχασαν μια ευκαιρία να ανοίξουν το σκορ, όταν ο Ακτούρκογλου πήρε την κεφαλιά μετά από σέντρα του Μπαρέιρο, αλλά με φοβερή επέμβαση ο Σέζνι τού είπε «όχι»!

Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, η Μπαρτσελόνα έφτασε μια ανάσα πριν το γκολ, αλλά δεν τα κατάφερε ούτε αυτήν τη φορά. Συγκεκριμένα, στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ραφίνια μπήκε από πλάγια στην περιοχή, αλλά επέλεξε να μην τελειώσει τη φάση και να κάνει παράλληλη πάσα, με την άμυνα της Μπενφίκα να διώχνει. Το 0-0 παρέμεινε και οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς τέρματα.

Η Μπενφίκα μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και απείλησε στο 51', όταν ο Καρέρας έκανε το γύρισμα, αλλά ο Παυλίδης δεν τελείωσε καλά τη φάση και η μπάλα πέρασε ψηλά άουτ. Ένα λεπτό αργότερα ο Άουρσνες σούταρε από κοντά, αλλά ο Σέζνι με μεγάλη επέμβαση του είπε «όχι». Η Μπαρτσελόνα στη συνέχεια πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχιζε να γίνεται απειλητική, μετουσιώνοντας την υπεροχή της σε γκολ στο 61'. Μετά από λάθος της άμυνας της Μπενφίκα, έκλεψε ο Ραφίνια, έκανε και ένα φοβερό σουτ και νίκησε τον Τρούμπιν για το 1-0!

Η Μπενφίκα από το 70' και έπειτα είχε γίνει επικίνδυνη και προσπαθούσε να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Ο Λάζε έριξε στο ματς Μπελότι και Νταλ, οι οποίοι προσπαθούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Οι «μπλαουγκράνα» των 10 παικτών κρατούσαν καλά και προσπάθησαν στη συνέχεια να βρουν και δεύτερο τέρμα.

Οι γηπεδούχοι στις αντεπιθέσεις ήταν άκρως επικίνδυνοι, αλλά είχαν βρει απέναντί τους τον καταπληκτικό Σέζνι που εξουδετέρωνε κάθε φάση με φανταστικές επεμβάσεις. Στο 82ο λεπτό ο Σέζνι στην προσπάθειά του να μαζέψει την μπάλα ανέτρεψε τον Μπελότι, με τον διαιτητή να δείχνει την άσπρη βούλα, αλλά ο βοηθός είχε σηκώσει το σημαιάκι για υπόδειξη οφσάιντ. Μετά από έλεγχο φυσικά, ο ρέφερι υπέδειξε ότι όντως υπήρξε οφσάιντ.

Μέχρι το σφύριγμα του διαιτητή δεν άλλαξε κάτι, με την Μπάρτσα να παίρνει σπουδαία νίκη κόντρα στην Μπενφίκα και προβάδισμα πρόκρισης ενόψει της ρεβάνς την άλλη εβδομάδα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του Champions League:

Τρίτη 04/03



Μπριζ-Άστον Βίλα 1-3

(12' Ντε Κάιπερ - 3' Μπέιλι, 82' Μέχελε αυτογκόλ, 88' Ασένσιο)

Ντόρτμουντ-Λιλ 1-1

(22' Αντεγέμι - 68' Χάραλντσον)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1

(4' Ροντρίγκο, 55' Ντίαθ - 32' Άλβαρες)

Αϊντχόφεν-Άρσεναλ 1-7

(43' πεν. Λανγκ - 18' Τίμπερ, 21' Νουανέρι, 31' Μερίνο, 47', 73' Όντεγκαρντ, 48' Τροσάρ, 85' Καλαφιόρι)

Τετάρτη 05/03

Φέγενορντ-Ίντερ 0-2

(38' Τουράμ, 50' Μαρτίνες)

Μπάγερν Μονάχου-Λεβερκούζεν 3-0

(9', 75'πεν. Κέιν, 54' Μουσιάλα)

Μπενφίκα-Μπαρτσελόνα 0-1

(61' Ραφίνια)

Παρί Σεν Ζερμέν-Λίβερπουλ 0-1

(87' Έλιοτ)

