Παίκτης της ΑΕΚ και επίσημα ο Κάιρινεν

Την απόκτηση του Κάι Κάιρινεν ανακοίνωσε η ΑΕΚ. Ο 27χρονος μέσος αποκτήθηκε από την Σπάρτα Πράγας για περίπου 4 εκατ. ευρώ και υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο.

Ο Φινλανδός διεθνής βρίσκεται από χθες στην Ολλανδία και είναι ήδη στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς για το βασικό στάδιο προετοιμασίας.

Πρόκειται, ουσιαστικά, για την τρίτη προσθήκη της ΑΕΚ μετά από αυτές των Ζούμπκοφ και Αλεξίου (που δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί), ενώ έχει αποκτηθεί και ο νεαρός Σαρακασίδης.

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει την απόκτηση του ποδοσφαιριστή Κάαν Κάιρινεν (Kasper Kaan Ozden Kairinen) με μεταγραφή από τη Σπάρτα Πράγας. Ο Φινλανδός διεθνής μέσος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας έως το καλοκαίρι του 2030.

Ο Κάαν Κάιρινεν γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου 1998 στην πόλη Τούρκου της Φινλανδίας. Άρχισε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την Ίντερ Τούρκου, με την οποία έκανε επαγγελματικό ντεμπούτο το 2014, πριν ακόμα κλείσει τα 16 του χρόνια! Στις αρχές του 2016 εντάχθηκε στη Μίντιλαντ, με την οποία είχε συμμετοχή στην κατάκτηση του πρωταθλήματος Δανίας 2027-18. Το 2020 εντάχθηκε στη νορβηγική Λίλεστρομ, αρχικά ως δανεικός και στη συνέχεια με μεταγραφή.

Μετά από μια επιτυχημένη διετία στο νορβηγικό πρωτάθλημα, αποκτήθηκε από τη Σπάρτα Πράγας το 2022 και μαζί της πανηγύρισε τον τίτλο του πρωταθλήματος το 2022-23 και το νταμπλ 2023-24. Με την τσεχική ομάδα αγωνίστηκε σε 151 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις, σημειώνοντας 7 γκολ και μοιράζοντας 24 ασίστ.

Το νέο απόκτημα της ΑΕΚ είναι στέλεχος της Εθνικής Φινλανδίας από το 2019 και έχει αγωνιστεί σε 28 αγώνες (1 γκολ).

Κάαν, καλώς ήρθες στην ΑΕΚ. Σου ευχόμαστε υγεία και κάθε επιτυχία με την Ομαδάρα Μας!



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