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Στον Παναθηναϊκό ο Ίζακ Μπόνγκα

Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Ίζακ Μπόνγκα. Οριστική συμφωνία για τρία χρόνια 

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Μπόνγκα

Στον Παναθηναϊκό θα αγωνίζεται πλέον ο Ίζακ Μπόνγκα! Ένα από τα «μπαμ» που προανήγγειλε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι πλέον γεγονός, καθώς ο 27χρονος φόργουορντ συμφώνησε οριστικά για τρία χρόνια με τους «πράσινους».

Ο Γερμανός διεθνής είχε ζητήσει μια μικρή προθεσμία για να εξαντλήσει τις πιθανότητες να βρει ένα καλό συμβόλαιο στο ΝΒΑ, ωστόσο δεν παρουσιάστηκε η ευκαιρία που έψαχνε και έτσι-έχοντας ήδη μιλήσει με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς τις προηγούμενες μέρες-είπε το τελικό «ναι» στον Παναθηναϊκό. Η παρουσία του Σέρβου τεχνικού, που συνεργάστηκε μαζί του για σχεδόν 15 μήνες στην Παρτίζαν, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του, καθώς υπήρχε ενδιαφέρον και από Ρεάλ και Φενέρμπαχτσε.

Ο Μπόνγκα αναμένεται σήμερα στην Αθήνα για τα ιατρικά και θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τις αποδοχές του να ξεπερνούν τα 6 εκατ. ευρώ!

Πρόκειται για το τρίτο απόκτημα του «τριφυλλιού», καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί ο Μουστάφα Φαλ, ενώ σήμερα αναμένεται στην Αθήνα και ο Μπράνκου Μπάντιο για τα διαδικαστικά και την υπογραφή τριετούς συμβολαίου, που θα του αποφέρει 4,5 εκατ. ευρώ.


 

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ Δημήτρης Γιαννακόπουλος
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