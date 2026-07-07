Πώς ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κατέληξε στο να πάρει το νούμερο «7»

Νέα ομάδα, νέα φανέλα, αλλά και νέος αριθμός για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak αφήνει το 34 που φορούσε σε όλη του την καριέρα στους Μπακς (αλλά και στην Εθνική ομάδα) και θα πάρει το «7». Πώς όμως έφτασε σε αυτή την απόφαση;

Η αλήθεια είναι πως δεν το… πολυσκέφτηκε. Στη διάρκεια ενός stream με τον N3on εκείνος, ουσιαστικά, του πρότεινε να πάρει το «7» και ο 31χρονος άσος συμφώνησε. Αξίζει να σημειωθεί πως οι Χιτ είχαν ήδη κυκλοφορήσει τα σχέδια με τη φανέλα με το νούμερο «34», αλλά πλέον θα πρέπει να τα αλλάξουν.

Ακολουθεί ο διάλογός τους και το σχετικό video:

-Θα άλλαζες ποτέ τον αριθμό στη φανέλα σου;

«Πιστεύω πως ναι. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη ποιον αριθμό θα πάρω, αλλά δεν πιστεύω πως θα είναι ο ίδιος».

-Φαντάσου, το νούμερο 7…

«Δεν είναι άσχημος αριθμός. Θα τον πάρω».

-Θα πάρεις το 7;

«Το θες;»

-Ναι!

«Ωραία. Το ‘7’ λοιπόν. Μου αρέσει!».

BREAKING: Giannis Antetokounmpo announces he doesn’t think he will keep number 34 this year with the Heat



He likes the number 7. 😳 https://t.co/0NeMNBZrLS pic.twitter.com/PRUbdQlJDU — Heat Central (@TheHeatCentral) July 6, 2026

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