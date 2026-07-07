Μετά τον Δήμητρη Γιαννακόπουλο και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός έκανε γνωστή την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στην ομάδα.

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22 τίτλους, ενώ υπηρέτησε το «τριφύλλι» και από διοικητικό πόστο (2020-2022)», αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ στην ανακοίνωσή της στην οποία συμπεριλαμβάνονται και οι πρώτες δηλώσεις του.

«Είμαι πραγματικά χαρούμενος που επιστρέφω στον Παναθηναϊκό, γιατί νιώθω ότι γύρισα στο σπίτι μου! Είναι πολύ σημαντικό για εμένα ότι θα συνεργαστώ ξανά με τον κόουτς Ομπράντοβιτς και γενικότερα με ανθρώπους που γνωρίζω πολύ καλά και σέβομαι απεριόριστα, γεγονός που έκανε την απόφασή μου πιο εύκολη», αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ιστοσελίδα των πράσινων.

«Συναντήθηκα με τον κ. Γιαννακόπουλο και μέσα σε λίγα λεπτά δώσαμε τα χέρια, δεν χρειάστηκαν πολλά λόγια», προσθέτει ενώ για τον ακριβή τίτλο που θα έχει στην ομάδα ο ίδιος αναφέρει…

«Οι τίτλοι δεν έχουν καμία σημασία, θα το βρούμε στην πορεία. Αυτό που μετράει, είναι να δουλέψουμε όλοι για την ομάδα που αγαπάμε και να πετύχουμε τους στόχους μας».

Επέστρεψε «σπίτι» του ο Δημήτρης Διαμαντίδης ☘️



Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επιστροφή του Δημήτρη Διαμαντίδη στο «σπίτι» του.



Ο Δημήτρης Διαμαντίδης έγραψε ιστορία με την ομάδα μας στα δώδεκα χρόνια (2004-2016) που φόρεσε την πράσινη φανέλα κατακτώντας μαζί της 22… pic.twitter.com/6Vn2C35Iq5 — Panathinaikos BC (@Paobcgr) July 7, 2026

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