Απορρίφθηκε η έφεση του Ροντρίγκο Μπεντανκούρ κατά της ποινής των επτά αγωνιστικών που του επιβλήθηκε επειδή έκανε ένα σχόλιο για τον συμπαίκτη του στην Τότεναμ, Σον Χέουνγκ-μιν, το οποίο κρίθηκε ρατσιστικό.



Ο Ουρουγουανός μέσος είχε αρνηθεί την κατηγορία, αλλά ανεξάρτητη ρυθμιστική επιτροπή δεν αποδέχθηκε τα επιχειρήματά του και η FA επέβαλε την ποινή και πρόστιμο 100.000 λιρών τον περασμένο μήνα στον 27χρονο άσο. Η έφεση που έγινε από τους Λονδρέζους δεν είχε τύχη και έτσι η ποινή παρέμεινε ακέραια.

Ο Μπεντανκούρ θα χάσει τον προημιτελικό του League Cup με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ την Πέμπτη (19/12) και τον αγώνα της Premier League εναντίον της Λίβερπουλ εντός έδρας την Κυριακή (22/12).Σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει είχε αναφερθεί στον Κορεάτη λέγοντας ότι θα μπορούσε τόσον καιρό να παίζει με κάποιον ξάδερφό του, αφού «μοιάζουν όλοι ίδιοι». Παρόλο λοιπόν που είχε ζητήσει συγγνώμη από τον συμπαίκτη του, τόσο προσωπικά, όσο και δημοσίως μέσω των social media, δεν απέφυγε την τιμωρία.

