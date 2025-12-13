Μπενίτεθ: «Μας δίνει έξτρα κίνητρο η ήττα του πρώτου γύρου»

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί το βράδυ της Κυριακής (14/12, 21:00) στη Λεωφόρο τον Βόλο στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, έχοντας ως μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον επαναφέρει στα θετικά αποτελέσματα.

Ο Ράφα Μπενίτεθ, μίλησε στην εκπομπή Sportshow της Cosmote TV αναφορικά με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Aναλυτικά:

Επιστρέφετε σε ματς του ελληνικού πρωταθλήματος απέναντι σε μια ομάδα που σας υποχρέωσε στην πρώτη ήττα σας στον Παναθηναϊκό. Πόσο υποψιασμένη είναι η ομάδα σ’ αυτό το παιχνίδι και αν υπάρχει ένα έξτρα κίνητρο λόγω εκείνου το αποτελέσματος;

«Νομίζω πως πάντα έχουμε κίνητρο για τη νίκη, ειδικά εντός έδρας. Το γεγονός όμως πως μας κέρδισαν, θα δώσει έξτρα ώθηση τόσο σ’ εμάς, όσο και στους παίκτες και θα είμαστε έτοιμοι να το αλλάξουμε αυτό.».σ

Στα τελευταία παιχνίδια μοιάζει η ομάδα να δημιουργεί λιγότερες «καθαρές» ευκαιρίες συγκριτικά με το προηγούμενο διάστημα. Είναι κάτι το οποίο φαντάζομαι πως το έχετε εντοπίσει. Τι σκέφτεστε και με ποιο τρόπο προσπαθείτε να το διορθώσετε; Πως θεωρείτε πως μπορεί να γίνει αυτό;

«Ξεκάθαρα στο τελευταίο ματς, όταν ήμασταν 11 εναντίον 11 και ήταν πιο ανοιχτό είχαμε περισσότερους χώρους και δημιουργήσαμε δύο ευκαιρίες που ήταν πιο «καθαρές». Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν αγωνίστηκαν με 5 στην άμυνα και 3 μπροστά τους, δεν είχαμε πολύ χώρο. Επιτιθόμασταν επίσης, αλλά συμφωνώ πως έπρεπε να δημιουργήσουμε περισσότερες «καθαρές» ευκαιρίες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να σιγουρευτούμε ότι θα παίζουμε γρηγορότερα και δεν θα δίνουμε χρόνο στον αντίπαλο να οργανωθεί ξανά».

Περιμένετε αντίστοιχο παιχνίδι και με το Βόλο. Δηλαδή ο αντίπαλος να αμύνεται σε χαμηλό μπλοκ, να σας περιμένει, να μην σας δίνει χώρους και εσύ να προσπαθείτε να βρείτε τη λύση ή θεωρείται πως ο αντίπαλος θα παίξει διαφορετικά;

«Συνηθίζουν να πασάρουν τη μπάλα και χρησιμοποιούν κάποια μοτίβα τα οποία τα γνωρίζουν καλά, παίζοντας μακριά τη μπάλα για αυτούς που τρέχουν. Οπότε δεν νομίζω πως θα βρίσκονται πάντα σε χαμηλό μπλοκ, αλλά εάν έχουμε αυτή την κατάσταση θα πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι σε σύγκριση με αυτά που κάναμε την προηγούμενη φορά. Οπότε θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και για τα δύο και σ’ αυτό θα δουλέψουμε σήμερα (σ.σ. Σάββατο)»

