Super League: Έχασαν έδαφος Κηφισιά και Αστέρας Τρίπολης, 0-0

Κακό ματς στη Νεάπολη, με Κηφισιά και Asteras AKTOR να μένουν στο 0-0 για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Ένα παιχνίδι όπου κυριάρχησε η τακτική και η έλλειψη ρίσκου από αμφότερους, το οποίο αποτυπώθηκε πλήρως στο σκορ.

Η Κηφισιά ήταν εκείνη που άγγιξε περισσότερο το γκολ, με τους Πόμπο και Τεττέη να βρίσκουν το δοκάρι, ενώ ο Παντελίδης ανάγκασε τον Παπαδόπουλο σε μια εντυπωσιακή επέμβαση. Κάποθες στιγμές όμως οι οποίες ήταν απόρροια της ατομικής ποιότητας της ομάδας του Λέτο και όχι προϊόν συνεργασιών.

Το ματς κύλησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Αστέρα να εγκλωβίζει αποτελεσματικά τους γηπεδούχους, περιορίζοντας τη δημιουργία τους. Στο φινάλε και οι ομάδες έδειξαν να συμβιβάζονται με την ισοπαλία, με την Κηφισιά να ανεβαίνει στους 17 βαθμούς και τον Αστέρα στους 13.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Σεμπάστιαν Λέτο παρέταξε με μόλις μια αλλαγή την Κηφισιά συγκριτικά με το ματς του Βόλου και με 4-2-3-1. Ραμίρες κάτω από τα δοκάρια, με τους Σιμόν, Σόουζα, Πόκορνι και Λαρουσί στην τετράδα της άμυνας. Πέρεθ μαζί με τον Αμανί που πήρε τη θέση του τιμωρημένου Έμπο στα χαφ, με τον Παντελίδη στο δεξί άκρο της επίθεσης, τον Αντόνισε στο αριστερό και τον Πόμπο πίσω από τον προωθημένο Τεττέη.

Από την άλλη, ο Σάββας Παντελίδης δεν έκανε καμία αλλαγή συγκριτικά με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Λεβαδειακό, κρατώντας το 4-2-3-1. Κάτω από τα γκολπόστ ο Παπαδόπουλος, με την τετράδα της άμυνας να αποτελείται από τους Φερνάντεθ, Τριανταφυλλόπουλος, Ιβάνοφ και Πομόνης. Γιαμπλόνσκι με Αλάγκμπε το δίδυμο στα χαφ, με τον Εμμανουηλίδη στο δεξί φτερό, τον Κετού στο αριστερό και τον Μεντιέτα πίσω από τον Μακέντα.

