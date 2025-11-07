Μπενίτεθ για το «παρών» των οπαδών με Μάλμε: «Ευχαριστούμε για την υποστήριξη»

Με μια ανάρτηση του ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στο χθεσινό ματς του Παναθηναϊκού με τη Μάλμε και φρόντισε να στείλει ένα μήνυμα για τη νίκη αυτή, την πρώτη του σε ευρωπαϊκό ματς από την ημέρα που ανέλαβε τον πάγκο του τριφυλλιού.

Ο Ισπανός τεχνικός έκανε λόγο για μια καλή νίκη και επίσης ευχαρίστησε τον κόσμο του Παναθηναϊκού για το δυναμικό του «παρών».

«Επιστροφή στις ευρωπαϊκές βραδιές με τον Παναθηναϊκό και μια καλή νίκη. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη», έγραψε.

