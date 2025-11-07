Premier League: Προπονητής του μήνα ο Αμορίμ

Κορυφαίος προπονητής της Premier League για τον Οκτώβριο αναδείχθηκε ο Ρούμπεν Αμορίμ.



Ο Πορτογάλος προπονητής οδήγησε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σε τρεις σερί νίκες στο πρωτάθλημα για πρώτη φορά από τότε που ανέλαβε, το Νοέμβριο του 2024.

Παράλληλα, έγινε ο πρώτος προπονητής των «κόκκινων διαβόλων» που κερδίζει τη συγκεκριμένη διάκριση μετά τον Έρικ τεν Χαγκ το Νοέμβριο του 2023.



«Η τιμή δεν είναι δική μου, η τιμή ανήκει στους παίκτες μου. Τα πήγαν πολύ καλά και ο στόχος μας είναι να κερδίσουμε και το επόμενο βραβείο, γιατί αυτό σημαίνει ότι κερδίζουμε αγώνες», δήλωσε ο Αμορίμ μετά την κατάκτηση του βραβείου.



Ο Αμορίμ γίνεται μόλις ο έκτος Πορτογάλος προπονητής που λαμβάνει αυτή τη διάκριση, μετά τους Νούνο Εσπίριτο Σάντο, Ζοσέ Μουρίνιο, Αντρέ Βίλας-Μπόας, Μπρούνο Λάζε και πιο πρόσφατα τον Βίτορ Περέιρα με τη Γουλβς τον Απρίλιο του 2025.

A perfect month for @ManUtd 👏



Ruben Amorim wins October's @BarclaysFooty Manager of the Month 💼 pic.twitter.com/E05A2DqRS9 — Premier League (@premierleague) November 7, 2025

