Ο Παναθηναϊκός στο Μάλμε, αυτή είναι η πανέμορφη πόλη της Σουηδίας

Η αποστολή του Παναθηναϊκού στη Σουηδία για τον αγώνα με τη Μάλμε είναι μια αφορμή να γνωρίσουμε μια πόλη με μοναδικό χαρακτήρα και παλμό. Η Μάλμε, τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Σουηδίας, βρίσκεται στο νότιο άκρο της χώρας, στην επαρχία Σκάνια (Skåne), και συνδέεται με την Κοπεγχάγη μέσω της εντυπωσιακής Γέφυρας Όρεσουντ (Øresund Bridge), ενός αρχιτεκτονικού και τεχνολογικού θαύματος που ενώνει δύο χώρες σε μόλις 30 λεπτά διαδρομή.

