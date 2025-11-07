Παραιτήθηκε από αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ μετά τις καταγγελίες του Ολυμπιακού ο Βελίας

Παραιτήθηκε από τη θέση του αθλητικού δικαστή του ΕΣΑΚΕ ο Νικήτας Βελίας. Η παραίτηση έρχεται ως συνέχεια των χθεσινών καταγγελιών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, που εξέφραζαν την οργή τους για κάποιες δημόσιες αναρτήσεις που είχε κάνει στο παρελθόν και στις οποίες καταφερόταν κατά των «ερυθρόλευκων» και υπέρ του Παναθηναϊκού.

Σημειώνεται πως ο παραιτηθείς αθλητικός δικαστής πρόσφατα απήλλαξε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο από την κατηγορία για δυσφήμηση του αθλήματος, με αφορμή ανάρτηση του τελευταίου κατά τη διάρκεια του ντέρμπι των δύο ομάδων για την Stoiximan GBL.

