Μέγας Μπενίτεθ: Καλή διαχείριση, κέρβερος Λαφόν, Πάλμερ κολόνα και αύρα Μάρκους Μπεργκ

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στη Μάλμε με 1-0 στη Σουηδία για την 4η αγωνιστική του Europa League χάρη στο γκολ του Φίλιπ Τζούρισιτς στο τέλος του αγώνα.

Ο Σέρβος πέτυχε το «χρυσό» γκολ στη Σουηδία για τον Παναθηναϊκό ενάντια στη Μάλμε και χάρισε τρεις πολύτιμους βαθμούς στην ομάδα του και σημαντικό προβάδισμα για να καταφέρει να προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Πηγή: skai.gr

