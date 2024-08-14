Στα ημιτελικά του Ευρωμπάσκετ U16 που φιλοξενείται στο Ηράκλειο προκρίθηκε η Εθνική Παίδων. Με καταπληκτική εμφάνιση και χαρακτήρα νικητή στην τέταρτη περίοδο επιβλήθηκε 75-65 της Τουρκίας στα «Δύο Αοράκια» και έκλεισε ραντεβού την Παρασκευή απέναντι στην Ισπανία μπαίνοντας πλέον στη ζώνη μεταλλίων.

Κορυφαίος της ομάδας του Γιάννη Καλαμπόκη ήταν ο Αλέξανδρος Τσώνης του Δούκα με 18 πόντους (3/3 τρίποντα), τους 11 στην τελευταία περίοδο, 4 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Ακολούθησε ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου του Άρη με 18 πόντους και 9 ριμπάουντ. Για την Τουρκία δεν αγωνίστηκε ο Ομέρ Κουτλουάι, γιος του Ιμπραήμ Κουτλουάι, λόγω τραυματισμού. Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθεί η Γαλλία με το νικητή του Σερβία-Ισραήλ.

Δείτε τα highlights του αγώνα:

Το ματς:

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε αρκετά δυνατά στο ματς και με σύμμαχο την εξαιρετική της άμυνα και τα πολλά κλεψίματα, προηγήθηκε με 8-4 στο πρώτο πεντάλεπτο της αναμέτρησης, διάστημα στο οποίο ο Ηλίας Χαϊδεμένος είχε πέντε πόντους. Στη συνέχεια η Τουρκία αντέδρασε και με τους Ζιγιαετίν και Αλιανάκ έτρεξε ένα αναπάντητο 7-0 σερί για την προσπέραση (11-8) στο 7’. Και ενώ ο δεύτερο συνέχισε να κυριαρχεί στη ρακέτα, η Εθνική μας βρήκε δύο μεγάλα τρίποντα στο τελευταίο δίλεπτο με τους Ασημένιο και Χατζηλάμπρου, με το πρώτο δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται στην απόλυτη ισορροπία (16-16).

Παρόμοιος ήταν ο ρυθμός και στο μεγαλύτερο διάστημα της δεύτερης περιόδου, εκεί όπου οι δύο ομάδες αντάλλαζαν συνεχώς διαδοχικά «χτυπήματα», χωρίς καμία να μην μπορεί να ξεφύγει στο σκορ. Από τη μία η «γαλανόλευκη», έχοντας σε εξαιρετική κατάσταση τον Χαϊδεμένο, απειλούσε με συνέπεια πίσω από τα 6,75μ., την ίδια ώρα όπου οι Τούρκοι εκμεταλλευόντουσαν την υπεροχή τους στο «ζωγραφιστό» πηγαίνοντας συνεχώς προς τα μέσα. Και ενώ η Ελλάδα προηγούταν με 28-24 στο 15’, υπέστη ένα μεγάλο «βραχυκύκλωμα» σε άμυνα και επίθεση, το οποίο και μετουσίωσε σε ένα σερί 13-0 σερί η Τουρκία για το +9 και το 37-28 στο 18', χάρη στον εκπληκτικό Αλιανάκ (11π. στο ημίχρονο). Η είσοδος του Τσώνη στο παρκέ βοήθησε την Εθνική μας να «ξεκολλήσει» επιθετικά, όπου χάρη σε ένα γρήγορο 6-0 σερί στο τελευταίο λεπτό, πήγε στα αποδυτήρια πίσω στο σκορ με 37-34.

Το τρίτο δεκάλεπτο, εκτυλίχθηκε σε παράσταση για έναν ρόλο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας! Με άμυνα από «ατσάλι», τα παιδιά του Γιάννη Καλαμπόκη πραγματοποίησαν μια εκπληκτική περίοδο, εκεί όπου το επιμέρους σκορ ήταν 20-8 υπέρ μας! Με τον Χρυσόστομο Χατζηλάμπρου στη... ζώνη του λυκόφωτος με 14 πόντους (!), η Εθνική μας κατάφερε να κρατήσει την Τουρκία στους 2 πόντους στα οκτώ πρώτα λεπτά (!), χτίζοντας έτσι σημαντική διαφορά ενόψει συνέχειας, καθώς έκλεισε το δεκάλεπτο στο +9 και το 54-45!

Η αντίδραση πάντως των Τούρκων δεν άργησε να έρθει, αφού η ομάδα του Αλμπέρ Κοτς μπήκε δυνατά και αποφασισμένα στην τέταρτη και τελευταία περίοδο. Κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να τρέξει ένα εντυπωσιακό σερί 13-3 στα πρώτα 4 λεπτά του δεκαλέπτου, παίρνοντας μετά από ώρα κεφάλι στο σκορ (58-57). Το τρίποντο του Αλέξανδρου Τσώνη (59-60) στα μέσα του δεκαλέπτου έδωσε τεράστια «ανάσα» στην Εθνική μας ομάδα! Μάλιστα, το σουτ αυτό αποτέλεσε και το έναυσμα για το ξέσπασμα των διεθνών μας, αφού με γκολ-φάουλ του Σκληρού και ακόμα μια τριποντάρα του Τσώνη, η Ελλάδα πήγε στο +6 για το 66-60 στο 37'! Μάλιστα, λίγο αργότερα, ο Έλληνας γκαρντ πέτυχε ακόμα ένα τρίποντο κάνοντας το 69-62, με το νερό να μπαίνει στο... αυλάκι και την Εθνική μας να παίρνει τη νίκη με το τελικό 75-65!

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 37-34, 45-54, 65-75.

Ελλάδα (Καλαμπόκης): Τσώνης 18 (3/3), Βενετίδης, Χαϊδεμένος 11 (2), Παπανικολάου, Χατζηλάμπρου 18 (3), Σκληρός 7, Χαρτώνας 10 (1), Θωμάκος, Μπαρμπαγιάννης 1, Ασημένιος 7 (1), Σταμούλος, Παγουλάτος 3 (1)

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.