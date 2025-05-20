Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε απωθημένο να σηκώσουμε την Ευρωλίγκα»

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται ήδη στο «Ελ. Βενιζέλος» και ετοιμάζεται να αναχωρήσει με προορισμό το Άμπου Ντάμπι και το Final Four της Euroleague.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της μεγάλης πρόκλησης των «ερυθρολεύκων» να γυρίσουν στην Ελλάδα με το τρόπαιο, ενώ στάθηκε στη σημασία του να συμβεί κάτι τέτοιο στα 100 χρόνια του συλλόγου.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Φυσικά υπάρχουν δυο μέρες ακόμα προπονήσεις για να προσαρμοστούμε και να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή».«Είχαμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε 20 μέρες να προετοιμαστούμε. Για εμάς ξέρετε τι θα δείτε. Θα γίνουν προσαρμογές αλλά όλοι ξέρουν περίπου τι θα δουν ο ένας από τον άλλο».«Όλοι έχουν κίνητρο, όλοι έχουν συναίσθηση για την ειδική χρονιά που εκπροσωπούμε για τον Ολυμπιακό. Στο αποτέλεσμα πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο».«Κάθε Final Four είναι διαφορετικό. Αλλιώς πήγαμε πέρσι, αλλιώς πρόπερσι, άλλος είναι αντίπαλος φέτος. Ξεχωριστή η φετινή μας παρουσία».«Ο Ολυμπιακός έχει πάρει Euroleague, εγώ έχω πάρει τον τίτλο με τον Ολυμπιακό, δεν έχω κανένα απωθημένο στην παρουσία μας τώρα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.