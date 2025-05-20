Λογαριασμός
Μπαρτζώκας: «Δεν έχουμε απωθημένο να σηκώσουμε την Ευρωλίγκα, έχουμε συναίσθηση της ευθύνης»

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά την αναχώρηση της αποστολής του Ολυμπιακού για το Άμπου Ντάμπι ενόψει της μεγάλης πρόκλησης των «ερυθρολεύκων»

Η αποστολή του Ολυμπιακού βρίσκεται ήδη στο «Ελ. Βενιζέλος» και ετοιμάζεται να αναχωρήσει με προορισμό το Άμπου Ντάμπι και το Final Four της Euroleague.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της μεγάλης πρόκλησης των «ερυθρολεύκων» να γυρίσουν στην Ελλάδα με το τρόπαιο, ενώ στάθηκε στη σημασία του να συμβεί κάτι τέτοιο στα 100 χρόνια του συλλόγου.



Αναλυτικά όσα είπε:

Για την προετοιμασία του Ολυμπιακού:

«Φυσικά υπάρχουν δυο μέρες ακόμα προπονήσεις για να προσαρμοστούμε και να είμαστε έτοιμοι την Παρασκευή».

Για το αν θα κάνει αλλαγές:

«Είχαμε την ευτυχή συγκυρία να έχουμε 20 μέρες να προετοιμαστούμε. Για εμάς ξέρετε τι θα δείτε. Θα γίνουν προσαρμογές αλλά όλοι ξέρουν περίπου τι θα δουν ο ένας από τον άλλο».

Για τις άλλες ομάδες του Final Four:

«Όλοι έχουν κίνητρο, όλοι έχουν συναίσθηση για την ειδική χρονιά που εκπροσωπούμε για τον Ολυμπιακό. Στο αποτέλεσμα πολλοί παράγοντες παίζουν ρόλο».

Για την παρουσία του Ολυμπιακού στα προηγούμενα Final Four:

«Κάθε Final Four είναι διαφορετικό. Αλλιώς πήγαμε πέρσι, αλλιώς πρόπερσι, άλλος είναι αντίπαλος φέτος. Ξεχωριστή η φετινή μας παρουσία».

Για το αν η κατάκτηση της Euroleague είναι απωθημένο:

«Ο Ολυμπιακός έχει πάρει Euroleague, εγώ έχω πάρει τον τίτλο με τον Ολυμπιακό, δεν έχω κανένα απωθημένο στην παρουσία μας τώρα».
