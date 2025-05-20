Ευρωπαϊκό Formula kite: Το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Κάμερον Μαραμενίδης

Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία για την ελληνική ιστιοπλοϊα σε μεγάλους διεθνείς αγώνες. Στο open ευρωπαϊκό πρωτάθλημα της ολυμπιακής κατηγορίας Formula Kite που ολοκληρώθηκε στην Ούρλα της Τουρκίας, ο Αλέξανδρος Κάμερον Μαραμενίδης κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο!



Ο Ελληνας ιστιοπλόος πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και στο τέλος πήρε αυτό που του άξιζε. Από την αρχή της διοργάνωσης ήταν στις πρώτες θέσεις, έδειξε μεγάλη σταθερότητα και η 3η θέση αποδεικνύει ότι είναι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων.

Τα 37 σκάφη από 18 χώρες έτρεξαν 16 ιστιοδρομίες και οι τρεις πρώτοι ιστιοπλόοι ξεχώρισαν μετά από σκληρή μάχη μεταξύ των 10 πρώτων αθλητών της γενικής κατάταξης που χωρίστηκαν σε τρεις κατηγορίες (Quarter Final, Semi Final και Grand Final).



Πρωταθλητής Ευρώπης αναδείχθηκε ο Ιταλός Ρ. Πιανόσι με 18 βαθμούς, δεύτερος ήταν ο Γάλλος Μπ. Γκόμεζ με 40β. και τρίτος ο Μαραμενίδης με 47 βαθμούς.



Ο Αλέξανδρος Κάμερον Μαραμενίδης μυήθηκε στα Kite από μωρό ακόμα στην αγκαλιά του πατέρα του! Στα 17 του και με αμερικανική αθλητική ταυτότητα ξεχώρισε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα νέων της Διεθνούς Ομοσπονδίας και προκρίθηκε για τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νεότητας το 2018 που τερμάτισε 4ος!



Από τότε και για τέσσερα χρόνια περίπου ο 23χρονος σήμερα αθλητής απείχε και αποφάσισε να ασχοληθεί ξανά το 2022 που απέκτησε ελληνική αθλητική ταυτότητα.

Μάλιστα, στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Formula Kite που έγινε στο Δρέπανο της Αχαϊας και ήταν open με τη συμμετοχή και ξένων ιστιοπλόων, ο Μαραμενίδης πήρε την 1η θέση και στη συνέχεια εκπροσώπησε τη χώρα μας στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας που τερμάτισε 11ος. Πλέον έχει ανέβει ακόμα περισσότερο το επίπεδό του και στόχος του είναι το μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες το 2028.

