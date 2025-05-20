Αταμάν: «Μέχρι τώρα ο Λεσόρ δείχνει ότι θα είναι στο ρόστερ μας στο Final-4»

Έδωσε πιθανότητες για την παρουσία του Ματίας Λεσόρ στο Final-4 της Euroleague ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις που έκανε πριν την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού AKTOR για το Αμπου Ντάμπι.

Ο Τούρκος τεχνικός υπογράμμισε ότι εάν υπάρχει ρίσκο για τον τραυματισμό του φυσικά και δεν θα παίξει στον τελικό. Ωστόσο, όπως είπε η παρουσία του μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι στο ρόστερ.

«Αν υπάρχει ρίσκο για τον τραυματισμό του είναι κατανοητό και δεν θα παίξει. Αλλά μέχρι στις τελευταίες 2-3 μέρες έκανε προπόνηση με την ομάδα κι αν καταλάβω ότι μπορεί να παίξει και να έχει ρόλο στο παιχνίδι θα παίξει. Μέχρι τώρα δείχνει ότι θα είναι στο ρόστερ», ανέφερε μεταξύ άλλων.

