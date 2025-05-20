Ολυμπιακός: Ανανέωσε ο Ντάνι Γκαρθία

Παραμένει και επισήμως στον Ολυμπιακό ο Ντάνι Γκαρθία. Οι Πειραιώτες ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Τρίτης την ανανέωση της συνεργασίας με τον Ισπανό μέσο, επιβεβαιώνοντας το σχετικό ρεπορτάζ του Κώστα Νικολακόπουλου στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



Το συμβόλαιο του 34χρονου άσου είναι διάρκειας ενός έτους, σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών στους 94,6. Ο πρώην μέσος της Μπιλμπάο αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι και στην παρθενική του σεζόν στα ερυθρόλευκα έκανε 37 συμμετοχές.



«Είμαι πολύ χαρούμενος που θα συνεχίσω στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Ήταν μία απίστευτη χρονιά αυτή που ολοκληρώθηκε και θα παλέψουμε τη νέα σεζόν για να κατακτήσουμε τους ίδιους θριάμβους. Ευχαριστώ πολύ τον κόσμο, γιατί από την πρώτη στιγμή που έφτασα ένιωσα την αγάπη τους. Μου αρέσει πολύ η νοοτροπία και όλα όσα περιβάλλουν τον Ολυμπιακό», ανέφερε ο Γκαρθία.

🔴⚪️ Παραμένει ερυθρόλευκος ο Ντάνι Γκαρθία! / Dani García stays in the red & white family!



