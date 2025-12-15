Λογαριασμός
«Πονοκέφαλος» οι απουσίες για Μπαρτσελόνα ενόψει Παρί

Πολλά τα προβλήματα στην Μπαρτσελόνα εν όψει του αγώνα με την Παρί.

Μπαρτσελόνα

Η Μπαρτσελόνα απειλείται με… εκτροχιασμό λόγω τραυματισμών. Στις ήδη δεδομένες απουσίες των Λαπροβίτολα και Νούνιεθ για τον αγώνα της Τρίτης με την Παρί στη Γαλλία (22:00) πιθανώς να προστεθούν και άλλες τρεις απώλειες.

Ο Τόκο Σενγκέλια και ο Ζοέλ Πάρα έχασαν τον χθεσινό αγώνα πρωταθλήματος με τη Μανρέσα λόγω ενοχλήσεων στους προσαγωγούς και κατάγματος στη μύτη αντίστοιχα, ενώ ο Γιαν Βέσελι εγκατέλειψε το παιχνίδι με διάστρεμμα. Και οι τρεις τους είναι εξαιρετικά αμφίβολοι για το παιχνίδι της 16ης αγωνιστικής.

Πηγή: sport-fm.gr

