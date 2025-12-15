Ακόμη έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού φαίνεται πως εξετάζει η Ναντ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το «ouest-france», τα «καναρίνια» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Ρεμί Καμπελά, θέλοντας να αποσπάσουν τη θετική του απάντηση ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.



Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Καμπελά επιθυμεί να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες, με τους οποίους έχει διετές συμβόλαιο καθώς δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.



Μάλιστα, γίνεται λόγος για προχωρημένη διαπραγμάτευση των ποδοσφαιριστή με τη Ναντ, με τον 35χρονος μεσοεπιθετικό να επιθυμεί να επιστρέψει στη Ligue 1.



Ο γαλλικός σύλλογος που σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας είχε κάνει πρόταση η οποία έλαβε αρνητική απάντηση για τον Ελ Κααμπί, θέλει να ενισχυθεί τον Ιανουάριο με αρκετούς ποδοσφαιριστές με σκοπό να σώσει την κατηγορία. H Ναντ είναι στην προτελευταία θέση με 11 πόντους, στο -4 από τη σωτηρία.



Ο Καμπελά από τη μεριά του μετρά 10 συμμετοχές με 2 ασίστ με τα ερυθρόλευκα, ξεκινώντας στα 5 από αυτά ως βασικός.



À l'Olympiakos depuis cet été, le joueur de 35 ans n'a que très 𝗽𝗲𝘂 𝗱𝗲 𝘁𝗲𝗺𝗽𝘀 𝗱𝗲… pic.twitter.com/LfMsAU0sIs December 15, 2025

