Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Η Ναντ διαπραγματεύεται με τον Καμπελά ενόψει Ιανουαρίου»

Ο Ρεμί Καμπελά δεν παίρνει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε στον Ολυμπιακό και οι Γάλλοι αναφέρουν πως διαπραγματεύεται την πιθανή επιστροφή του στη Ligue 1

Καμπελά

Ακόμη έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού φαίνεται πως εξετάζει η Ναντ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταφέρει το «ouest-france», τα «καναρίνια» βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Ρεμί Καμπελά, θέλοντας να αποσπάσουν τη θετική του απάντηση ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Καμπελά επιθυμεί να αποχωρήσει από τους Πειραιώτες, με τους οποίους έχει διετές συμβόλαιο καθώς δεν έχει τον χρόνο συμμετοχής που θα ήθελε.

Μάλιστα, γίνεται λόγος για προχωρημένη διαπραγμάτευση των ποδοσφαιριστή με τη Ναντ, με τον 35χρονος μεσοεπιθετικό να επιθυμεί να επιστρέψει στη Ligue 1.

Ο γαλλικός σύλλογος που σύμφωνα με τα Μέσα της χώρας είχε κάνει πρόταση η οποία έλαβε αρνητική απάντηση για τον Ελ Κααμπί, θέλει να ενισχυθεί τον Ιανουάριο με αρκετούς ποδοσφαιριστές με σκοπό να σώσει την κατηγορία. H Ναντ είναι στην προτελευταία θέση με 11 πόντους, στο -4 από τη σωτηρία.

Ο Καμπελά από τη μεριά του μετρά 10 συμμετοχές με 2 ασίστ με τα ερυθρόλευκα, ξεκινώντας στα 5 από αυτά ως βασικός.
 

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ολυμπιακός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
17 0 Bookmark