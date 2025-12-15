Αταμάν: «Προπονήθηκε ο Όσμαν, διαθέσιμος με Φενέρμπαχτσε»

Ενισχυμένος με τον Τζέντι Όσμαν αναμένεται να παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στην αυριανή αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (19:45), όπως αποκάλυψε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της αποστολής για την Κωνσταντινούπολη. Αντίθετα εκτός έμεινε ο Ρισόν Χολμς, που είναι όμως πολύ πιθανό να επιστρέψει για την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με την Χάποελ Τελ Αβίβ την Πέμπτη στο Telekom Center Athens.



«Ο Όσμαν προπονήθηκε χθες και ελπίζω πως αν σήμερα δεν έχει κάποιο πρόβλημα στην προπόνηση, θα είναι στο γήπεδο αύριο», τόνισε ο Τούρκος προπονητής για τον συμπατριώτη του, που είχε υποστεί διάστρεμμα στον αγώνα με την Ντουμπάι BC στις 20 Νοεμβρίου.

Όσο για τον αγώνα με τους πρωταθλητές Ευρώπης, είπε: «Η Φενέρμπαχτσε είναι σε καλή κατάσταση. Νίκησε τα τελευταία έξι ματς στην EuroLeague. Σίγουρα είναι ένα δύσκολο ματς, όμως θα πρέπει να αρχίσουμε να κερδίζουμε και πάλι, μετά από τις δυο ήττες που είχαμε. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι σίγουρα, όμως είμαστε έτοιμοι για αυτό».



Σχετικά με το τι πρέπει να προσέξει η ομάδα του, ο Αταμάν τόνισε: «Το κλειδί σε αυτή την αναμέτρηση για εμένα θα είναι η επίθεση. Η Φενέρμπαχτσε κάνει αλλαγές στην άμυνά της και θα πρέπει να κάνουμε επιθέσεις χωρίς να κάνουμε λάθη. Η απόδοσή μας θα είναι το κλειδί».

