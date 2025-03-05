Μεντιλίμπαρ: «Ο κίνδυνος αύριο δεν είναι ούτε ο καιρός, ούτε ο συνθετικός χλοοτάπητας, αλλά ένας πολύ δυνατός αντίπαλος»

Για τη νίκη τόνισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ότι πάει ο Ολυμπιακός αύριο (06/03, 19:45), στην πρώτη μάχη με την Μπόντο/Γκλιμτ για τους «16» του Europa League, προσθέτοντας ότι «αφού τελειώσει θα κρίνουμε αν μια ισοπαλία είναι καλό αποτέλεσμα ή όχι».



Ο τεχνικός των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε ότι δεν θέλει να αλλάξει τίποτα στην ομάδα, με αφορμή ερωτήσεις για τη διαχείριση ενός αγώνα, ο οποίος θα διεξαχθεί υπό παγετό, πολύ αέρα και σε γήπεδο με συνθετικό χλοοτάπητα, προσθέτοντας ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ομάδα του είναι ο αντίπαλος, που είναι πολύ δυνατός.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου:



Για τις ιδιαίτερες συνθήκες που θα αντιμετωπίσει αύριο ο Ολυμπιακός: «Και ο αντίπαλός μας θα έχει ιδιαίτερες για τον ίδιο συνθήκες στην Αθήνα. Οπότε το ίδιο ισχύει και για τις δύο ομάδες».



Για το αν σκέφτεται να αλλάξει κάτι, λόγω των συνθηκών: «Τι να αλλάξω; Τα πράγματα είναι όπως είναι. Το γήπεδο είναι αυτό, ο καιρός είναι αυτός. Δεν θέλω να αλλάξω τίποτα».



Για τις διαφορές των δύο ομάδων: «Είμαστε διαφορετικές ομάδες, όσον αφορά στο παιχνίδι μας. Και στις δύο, όμως, αρέσει ο αντίπαλος. Θέλουμε να παίξουμε και αν δούμε ποιος θα επικρατήσει. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι».

Για το γεγονός ότι η Μπόντο δεν έχει αγώνες πρωταθλήματος: «Είναι ανάλογα πώς το βλέπει κανείς. Δεν είναι καλό να έχεις τόσο καιρό να παίξεις. Θα προτιμούσαν και αυτοί να παιχνίδια ενδιάμεσα».



Για το αν μια ισοπαλία θα ήταν καλό αποτέλεσμα ενόψει της ρεβάνς: «Σκεφτόμαστε μόνο το αυριανό παιχνίδι. Πάμε σε αυτό και αφού τελειώσει θα κρίνουμε αν μια ισοπαλία είναι καλό αποτέλεσμα ή όχι. Πάμε στο παιχνίδι, όπως πάμε σε όλα, με σκοπό τη νίκη. Ανάλογα την εξέλιξη θα κρίνουμε αν είναι ένα καλό αποτέλεσμα η ισοπαλία».



«Δεν έχουμε μιλήσει καθόλου για τον αντίπαλο. Έχουμε απέναντί μας 11 παίκτες πολύ καλούς. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Όλα τα άλλα είναι δευτερεύοντα», πρόσθεσε.



Για την Μπόντο Γκλιμτ: «Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Έχει κερδίσει τόσο εντός όσο και εκτός έδρας. Ο κίνδυνος αύριο δεν είναι ούτε ο καιρός, ούτε ο αέρας. Είναι η Μπόντο Γκλιμτ, που είναι πάρα πολύ δυνατή».

