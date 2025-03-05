Ερυθρόλευκα μωρά φτιαγμένα για… back-to-back, καθάρισαν και τη Στουρμ

Τρελαίνουν κόσμο γι’ ακόμη μια σεζόν τα «μωρά» του Ολυμπιακού, δείχνοντας πως είναι φτιαγμένοι για το back-to-back στο Youth League. Αυτή τη φορά, παρότι ισοφαρίστηκαν στις καθυστερήσεις με γκολ του Κοϊτά που δεν θα έπρεπε να μετρήσει καθώς έκανε χέρι πριν σκοράρει, κατάφεραν με ήρωα τον Κουράκλη να ξεπεράσουν και το εμπόδιο της Στουρμ Γκρατς.

Στο 1-1 το σκορ του αγώνα στην κανονική διάρκεια, οι Πειραιώτες είχαν προηγηθεί με τον Παπακανέλλο και ο κίπερ τους έβγαλε το πέναλτι του Κερν για να χαρίσει την πρόκριση στην ομάδα του με σκορ 5-4 στη ρώσικη ρουλέτα.

Στα προημιτελικά πλέον ο Ολυμπιακός θα κοντραριστεί με τη Ζάλτσμπουργκ, ξανά σε νοκ-άουτ παιχνίδι στην Αυστρία, είτε την 1η είτε την 2η ημέρα του Απριλίου, στοχεύοντας στο final-4 του Youth League και στην υπεράσπιση του τίτλου του.

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το πρώτο ημίχρονο, με τις δυο ομάδες να έχουν τις ευκαιρίες τους και η μπάλα να παγαίνει πάνω-κάτω. Ωστόσο, κανένας από τους δυο δεν κατάφερε να μετουσιώσει κάποια φάση του σε γκολ. Στο δεύτερο μέρος, ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα και ήταν πιο επικίνδυνος, απειλώντας συνεχώς την αντίπαλη εστία. Όπως στο 60’ όπου οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν μια ανάσα πριν το γκολ, όταν ο Σιλά πήρε την κοντινή κεφαλιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι.

Ο Ολυμπιακός δεν τα παράτησε και στο 61ο λεπτό τελικά βρήκε το πολυπόθητο γκολ, όταν μετά από κόρνερ που εκτέλεσε ο Αλαφάκης, ο Παπακανέλλος πήρε την κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Μάλιστα, ο πιτσιρικάς σήκωσε και μια φανέλα με το νούμερο «57» αφιερώνοντας το τέρμα του στα θύματα των Τεμπών. Οι Πειραιώτες συνέχισαν να έχουν τον έλεγχο του αγώνα και στο 77ο λεπτό απείλησαν ξανά με τον Παπακανέλλο.

Η Στουρμ Γκρατς προς το φινάλε πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να γίνεται απειλητική, αλλά τόσο ο Κουράκλης, όσο και η άμυνα του Ολυμπιακού, εξουδετέρωναν κάθε φάση.

Μέχρι που μπήκαμε στον έξτρα χρόνο και έγινε η φάση που ξεσήκωσε πολλές διαμαρτυρίες! Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, λοιπόν, και μετά από σέντρα στην περιοχή του Ολυμπιακού, ο Κοϊτά προσπάθησε να εκτελέσει με κεφαλιά, η μπάλα βρήκε στο χέρι του και επί της ουσίας ο παίκτης από το Μάλι έκανε κοντρόλ, για να κάνει νέο τελείωμα για το 1-1 μέσα σε ξέφρενους πανηγυρισμούς.

Ένα τέρμα για το οποίο οι «ερυθρόλευκοι» διαμαρτυρήθηκαν έντονα και δικαίως αφού δεν θα έπρεπε να μετρήσει, αλλά η παράβαση δεν έγινε αντιληπτή από τη διαιτητική ομάδα.

Το παιχνίδι οδηγήθηκε κατευθείαν στη διαδικασία των πέναλτι, όπως είναι ο κανονισμός στο Youth League. Οι δύο ομάδες ήταν τρομερά εύστοχες και ψύχραιμες ως το 4-4. Στο τελευταίο πέναλτι των Αυστριακών, όμως, ο Κουράκλης έβγαλε την εκτέλεση του Κερν και έδωσε την ευκαιρία στον Λιατσικούρα να το τελειώσει. Όπως και έκανε ο χαφ των Πειραιωτών, βάφοντας… ερυθρόλευκη την πρόκριση.

