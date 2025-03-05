Αυτό είναι το Financial Fair Play της Ευρωλίγκας: Το ελάχιστο μπάτζετ, το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε παίκτη

Και επίσημα από τη νέα σεζόν εισάγει η Euroleague το Financial Fair Play… Η διοργανώτρια Αρχή το ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα όπως και τις λεπτομέρειες του νέου αυτού μέτρου που θα καθορίζει το μπάτζετ, τα συμβόλαια αλλά και γενικότερα ό,τι έχει σχέση με τα οικονομικά σε μια ομάδα που λαμβάνει μέρος στη διοργάνωση.

Όπως αναφέρει στόχος των μέτρων αυτών είναι η ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητα σε μια ομάδα και την αύξηση της διαφάνειας μεταξύ των ομάδων που λαμβάνουν μέρος.

Στην ανακοίνωση αυτή αναφέρεται ότι θα ισχύσει και salary cap αλλά από τη σεζόν 2027-28, το μεγαλύτερο συμβόλαιο το οποίο μπορεί να έχει μία ομάδα αλλά και το μπάτζετ που οφείλει να έχει όπως και τους περιορισμούς για αυτό, ανάλογα με τον τρόπο συμμετοχή της στη λίγκα.



Aναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η EuroLeague Basketball ανακοίνωσε επίσημα την εφαρμογή των Προτύπων Ανταγωνιστικού Ισοζυγίου (CBS), ενός ολοκληρωμένου συνόλου κανονισμών που έχουν σχεδιαστεί για να ενισχύσουν τους ισχύοντες Κανονισμούς Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Fair Play (FSFPR). Τα νέα μέτρα, που πρόκειται να τεθούν σε ισχύ τη σεζόν 2025-26, στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομικής βιωσιμότητας, στην προώθηση της ανταγωνιστικής ισορροπίας, στην πρόληψη ακατάλληλων πρακτικών και στην αύξηση της διαφάνειας μεταξύ των συμμετεχόντων συλλόγων, ενώ ευθυγραμμίζουν τους στόχους όλων των ενδιαφερομένων.

Όπως παρουσιάστηκε τον Σεπτέμβριο, το CBS διασφαλίζει ίσα επίπεδα αμοιβών σε όλους τους συλλόγους με βάση τα συλλογικά έσοδα. Αυτό το πλαίσιο καθιερώνει ένα δομημένο σύστημα αποζημίωσης των αθλητών για τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής ισορροπίας ενώ εναρμονίζει τον αντίκτυπο των διαφορετικών φορολογικών μοντέλων που συνυπάρχουν στη Λίγκα, αποτιμώντας τους δείκτες στα καθαρά ποσά. Η σεζόν 2025-26 σηματοδοτεί την αρχική φάση μιας προοδευτικής διαδικασίας υλοποίησης, με αποκορύφωμα την πλήρη εφαρμογή μέχρι τη σεζόν 2027-28.

Βασικοί δημοσιονομικοί κανονισμοί:

Το CBS θα εισαγάγει τα Μέσα Καθορισμένα Έσοδα για τις Αδειοδοτημένες Ομάδες (ALCDR)—που περιλαμβάνουν τα κέρδη της ημέρας των αγώνων, τα εμπορικά έσοδα και άλλα έσοδα που προκύπτουν, από συλλόγους που έχουν αδειοδοτηθεί από την EuroLeague, για μια περίοδο τριών σεζόν—ως το σημείο αναφοράς για τον καθορισμό των ανώτερων ορίων του κάθε συλλόγου και του υποχρεωτικού ελάχιστου επιπέδου δαπανών για τις αμοιβές των παικτών.

Τα επίπεδα χαμηλών, βασικών και υψηλών αποδοχών, που υπολογίζονται ως ποσοστό του ALCDR, θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες προσαρμογές για τη σεζόν 2025-26:





• 2025-26 Μέσα Καθορισμένα Έσοδα για τις Αδειοδοτημένες Ομάδες (ALCDR) : υπολογίζονται πριν από κάθε σεζόν για μια περίοδο τριών σεζόν - 19.489.944 €.

• 2025-26 Χαμηλό Επίπεδο Αμοιβών (LRL) – Η ελάχιστη καθαρή δαπάνη που απαιτείται για τις αμοιβές των συλλόγων στους παίκτες, που ποικίλλει ανάλογα με τον τύπο άδειας συλλόγου:

• Αδειοδοτημένοι Σύλλογοι: 30% του ALCDR - 5.846.983 €

• Συνδεδεμένοι σύλλογοι μέσω κάρτας ελεύθερης συμμετοχής (wild card): 24% του ALCDR - 4.677.587 €

• Συνδεδεμένοι Σύλλογοι μέσω EuroCup: 21% του ALCDR - 4.092.888 €

• Βασικό Επίπεδο Αμοιβών 2025-26 (BRL) – Το καθαρό ποσό που μπορεί να ξοδέψει κάθε συμμετέχων σύλλογος για την αμοιβή των εγγεγραμμένων παικτών, εξαιρουμένων των παικτών που έρχονται μέσα στη χρονιά (Anchor), παικτών κάτω των 23 χρόνων(U23 Players), παικτών με εκτεταμένη θητεία στην ομάδα (Extended-Tenure Players), παικτών με μακροπρόθεσμη μη διαθεσιμότητσ (Long-Term Unavailability) και εξαιρέσεων μεσαίου εύρους (Medium-Range Exceptions).

o 40% ALCDR - 7.795.978 €. Καθώς το επίπεδο βασικής αμοιβής είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο καθορισμένο, το BRL για την περίοδο 2025-26 θα είναι 8.000.000 €.

• Υψηλό Επίπεδο Αμοιβών (HRL) – Θα είναι σε ισχύ από τη σεζόν 2027-28. Το HRL καθορίζει το καθαρό ποσό που μπορεί να ξοδέψει κάθε σύλλογος για την αμοιβή των εγγεγραμμένων παικτών, συμπεριλαμβανομένων των παικτών Anchor, και εξαιρουμένων των παικτών U23, των παικτών εκτεταμένης θητείας, της μακροπρόθεσμης μη διαθεσιμότητας και της εξαίρεσης μεσαίου εύρους.

Για να διασφαλιστεί η χρηματοοικονομική δικαιοσύνη, το Competitive Balance Compensation (CBC) θα εισαχθεί επίσης το 2025-26. Αυτό το σύστημα χρησιμεύει ως οικονομικός μηχανισμός που έχει σχεδιαστεί για την αναδιανομή των κεφαλαίων που συλλέγονται από συλλόγους που υπερβαίνουν τα BRL και HRL. Αυτά τα κεφάλαια θα διατεθούν ισόποσα σε πιο αδύναμους συλλόγους στο τέλος της σεζόν. Κατά τη μεταβατική περίοδο, η ΚΤΚ θα εφαρμόζεται αποκλειστικά σε συλλόγους που ξεπερνούν το BRL, καθώς το HRL παραμένει απεριόριστο για να διευκολύνει την ομαλή προσαρμογή στους νέους κανονισμούς.



Η Euroleague παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση ενός οικονομικά βιώσιμου και ανταγωνιστικά ισορροπημένου περιβάλλοντος, διασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και διαφάνεια για όλους τους ενδιαφερόμενους. Το πλαίσιο CBS σηματοδοτεί ένα κομβικό βήμα για την επίτευξη αυτών των στόχων, θέτοντας τα θεμέλια για ένα πιο σταθερό και δίκαιο μέλλον στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.