Η Μπαρτσελόνα αποχαιρέτησε τον Λεβαντόφσκι: «Ήρθε ως σταρ και φεύγει ως θρύλος»

Μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην Μπαρτσελόνα τελικά το συμβόλαιο του Πολωνού σταρ δεν θα ανανεωθεί, με τους «μπλαουγκράνα» να τον αποχαιρετούν

«Ήρθε ως σταρ και φεύγει ως θρύλος». Με αυτό το μήνυμα η Μπαρτσελόνα αποχαιρετά τον μύθο, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι.

Ο Πολωνός επιθετικός αποκτήθηκε από την ομάδα της Βαρκελώνης το καλοκαίρι του 2022 και με τον δικό του μοναδικό τρόπο άφησε το στίγμα του στην ιστορία της ομάδας, κατακτώντας τρία Πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο Ισπανίας.

Παρά το προχωρημένο της ηλικίας του ο 37χρονος πλέον Λεβαντόφσκι δεν σταμάτησε να τορπιλίζει τα αντίπαλα δίχτυα, καταγράφοντας 119 γκολ και 24 ασίστ σε συνολικά 191 εμφανίσεις.

Πλέον μετά από τέσσερα χρόνια παρουσίας στην Μπαρτσελόνα τελικά το συμβόλαιο του δεν θα ανανεωθεί, με τους «μπλαουγκράνα» να τον αποχαιρετούν, χαρακτηρίζοντας τον ως έναν θρύλο του συλλόγου.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Μπαρτσελόνα:

«Ήρθε ως σταρ και φεύγει ως θρύλος. Σε ευχαριστούμε, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, για κάθε γκολ, κάθε μάχη και κάθε μαγική στιγμή φορώντας αυτά τα χρώματα. Μπλαουγρκάνα για πάντα».

Το «αντίο» του Λεβαντόφσκι: «Το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου στην Μπαρτσελόνα»

Ο Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι αποχαιρέτησε και αυτός με μήνυμά του στα social media την Μπαρτσελόνα, λέγοντας πως έζησε στους Καταλανούς το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας του!

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Μετά από τέσσερα χρόνια γεμάτα προκλήσεις και σκληρή δουλειά, ήρθε η ώρα να προχωρήσω. Φεύγω με την αίσθηση ότι η αποστολή ολοκληρώθηκε. 4 σεζόν, 3 πρωταθλήματα.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ την αγάπη που έλαβα από τους φιλάθλους από τις πρώτες μου ημέρες. Η Καταλονία είναι το αγαπημένο μέρος μου στη γη.

Ευχαριστώ όλους όσοι συνάντησα στον δρόμο μου κατά τη διάρκεια αυτών των υπέροχων τεσσάρων ετών. Ιδιαίτερες ευχαριστίες στον πρόεδρο Λαπόρτα γιατί μου έδωσε την ευκαιρία να ζήσω το πιο απίστευτο κεφάλαιο της καριέρας μου.

Η Μπαρσελόνα επέστρεψε εκεί που ανήκει.
Visca el Barca. Visca Catalunya», έγραψε ο Πολωνός στράικερ.

Πηγή: sport-fm.gr

