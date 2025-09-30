Παναθηναϊκός: Αποθέωση για τον Γκριγκόνις κατά την είσοδό του στο παρκέ - Βίντεο

Η αναμονή τελείωσε και η Ευρωλίγκα είναι πλέον εδώ, με τον Παναθηναϊκό AKTOR να φιλοξενεί στο Telekom Center Athens την Μπάγερν Μονάχου για την πρεμιέρα του θεσμού.



Αυτό το παιχνίδι γίνεται ακόμη πιο ιδιαίτερο, καθώς στην 12άδα του Εργκίν Αταμάν βρίσκεται ξανά, μετά από 344 ημέρες ο Μάριους Γκριγκόνις.

Ο Λιθουανός είχε να πατήσει παρκέ από τις 21 Οκτωβρίου του 2024, σε έναν αγώνα πρωταθλήματος με την ΑΕΚ, ενώ στα πλαίσια της Ευρωλίγκας τελευταία του συμμετοχή ήταν στις 17 Οκτωβρίου του 2024 και το ματς της 4ης αγωνιστικής με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.



Κατά την παρουσίαση των δύο ομάδων, στο άκουσμα του Γκριγκόνις το γήπεδο σείστηκε, με τον Λιθουανό να αποθεώνεται από το κατάμεστο γήπεδο. Η επιστροφή του πλέον είναι γεγονός.



