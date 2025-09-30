Ο Χρήστος Κόντης έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού παραμονές της δεύτερης φετινής, ευρωπαϊκής αναμέτρησης για το Europa League και πρώτης μπροστά στον κόσμο της ομάδας, στη League Phase.

Το «τριφύλλι» κοντράρεται με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης και σε βίντεο που δημοσιοποίησε η «πράσινη» ΠΑΕ, ο κόουτς της ομάδας, είπε:

«Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς, στο πρώτο παιχνίδι δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα θέλουμε τη φωνή και την παρουσία σας για να πετύχουμε. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».

