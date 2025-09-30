Λογαριασμός
Κάλεσμα Κόντη στον κόσμο του Παναθηναϊκού: «Η δύναμή μας, είστε εσείς»

Ο Χρήστος Κόντης απηύθυνε κάλεσμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού ενόψει της αναμέτρησης με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο Europa League

Χρήστος Κόντης

Ο Χρήστος Κόντης έστειλε μήνυμα προς τον κόσμο του Παναθηναϊκού παραμονές της δεύτερης φετινής, ευρωπαϊκής αναμέτρησης για το Europa League και πρώτης μπροστά στον κόσμο της ομάδας, στη League Phase.

Το «τριφύλλι» κοντράρεται με την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ το βράδυ της Πέμπτης και σε βίντεο που δημοσιοποίησε η «πράσινη» ΠΑΕ, ο κόουτς της ομάδας, είπε:

«Η δύναμη της ομάδας είστε εσείς, στο πρώτο παιχνίδι δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε. Τώρα θέλουμε τη φωνή και την παρουσία σας για να πετύχουμε. Σας περιμένουμε όλους στο γήπεδο».

TAGS: Παναθηναϊκός Χρήστος Κόντης ποδόσφαιρο
