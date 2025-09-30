Γαλατάσαραϊ: Στο πλευρό της Παλαιστίνης οι οπαδοί της

Το Champions League συνεχίζεται και για τη 2η αγωνιστική της League Phase η Γαλατάσαραϊ φιλοξενεί στην Τουρκία την Λίβερπουλ.



Η αναμέτρηση είναι τρομερά κρίσιμη και με τεράστιο ενδιαφέρον, όμως οι φίλοι της Γαλατά δίνουν έμφαση και στα πιο σημαντικά εξωαγωνιστικά που συμβαίνουν πολλά χιλιόμετρα μακριά.

Με δύο τεράστια πανό οι Τούρκοι στέκοντας στο πλευρό της Παλαιστίνης και ζητούν τη δικαίωση της.



Με τεράστια γράμματα πίσω από το ένα τέρμα αναγράφεται το «#FreePalestine», ενώ λίγο πιο δίπλα υπάρχει ένα ακόμη πιο μεγάλο που τονίζει «#LetGazaBabiesLive».



Όσο σημαντικό και αν είναι το ματς οι οπαδοί τις Γαλατάσαραϊ δείχνουν ένα διαφορετικό πρόσωπο που ξεφεύγει από τα πλαίσια του αθλητισμού.

