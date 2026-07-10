Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε την Παρασκευή το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης της Ουγγαρίας, σηματοδοτώντας ένα ακόμη βήμα στη διαδικασία για να δοθεί στη Βουδαπέστη πρόσβαση σε περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ από τα κονδύλια της ΕΕ που είχαν παρακρατηθεί επί κυβέρνησης Όρμπαν λόγω ανησυχιών για διαφθορά.

Η κίνηση αυτή έρχεται μετά τη δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, τον Μάιο ότι τα χρήματα θα ήταν διαθέσιμα, μετά τη συνάντησή της με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταπολεμήσει τη διαφθορά.

Οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι ζωτικής σημασίας για την επανεκκίνηση της ουγγρικής οικονομίας, η οποία έχει πρακτικά παραμείνει στάσιμη για τρία χρόνια.

Πηγή: skai.gr

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