Αύριο, Σάββατο θα απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν τον 20χρονο στο κεφάλι, στο Άργος. Ο ένας πήρε προθεσμία να δώσει εξηγήσει στις 11 το πρωί και ο δεύτερος αστυνομικός στις 12. Ο λόγος που δεν απολογήθηκαν σήμερα είναι γιατί θεωρούν πως λείπουν σημαντικά στοιχεία από τη δικογραφία.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, η πλευρά των αστυνομικών υποστηρίζει ότι δεν υπήρχε ενδεχόμενος δόλος καθώς όλοι οι πυροβολισμοί ήταν στον αέρα. Αντίθετα, η οικογένεια υποστηρίζει ότι είχαν πρόθεση να τραυματίσουν θανάσιμα τον 20χρονο.

Επίσης, η οικογένεια του νεαρού, που νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, εγκεφαλικά νεκρός, υποστηρίζει ότι ο 20χρονος δεν είχε μαζί του αεροβόλο όπλο και πως δεν σταμάτησε τους αστυνομικούς λόγω μιας εμπειρίας που είχε πριν από μερικούς μήνες, αλλά και λόγω αυτισμού.

Σήμερα στην ανακρίτρια του Ναυπλίου κατέθεσε και η μητέρα του 20χρονου.

Δημογλίδου: «Η βαλλιστική θα μας δώσει απαντήσεις»

Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου σημείωσε πως «η βαλλιστική θα μας δώσει πολλές απαντήσεις για το ποιο όπλο έχει ρίξει ποιες σφαίρες, και πώς τελικά τραυματίστηκε ο άνθρωπος. Ακόμη και ο εξωστρακισμός μπορεί να προκύψει από την αυτοψία των αστυνομικών στο σημείο, καθώς κλιμάκιο της διεύθυνσης εγκληματολογικών της Αθήνας έφτασε χθες στον χώρο και πραγματοποίησε αυτοψία. Υπάρχουν και τα ευρήματα που έχουν κατασχεθεί από το σημείο, όμως ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η ιατροδικαστική εξέταση του 20χρονου».

Τη στιγμή που τραυματίστηκε και ακινητοποιήθηκε «δεν μας έχει αναφερθεί να οπλοφορεί ο 20χρονος», σημείωσε η κ. Δημογλίδου. «Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως ήταν στη θέση οι αστυνομικοί να το γνωρίζουν», επισήμανε.

Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει πως ο κανονισμός «δεν προβλέπει μόνο χρήση όπλου όταν ένας αστυνομικός απειλείται. Προβλέπονται και οι προειδοποιητικές βολές από την πλευρά των αστυνομικών με τον υπηρεσιακό οπλισμό, σε συγκεκριμένες καταστάσεις και περιπτώσεις. Όταν θέλεις να προειδοποιήσεις για να σταματήσεις μια κατάσταση ή μια εγκληματική πράξη, ακόμα και έναν άνθρωπο που προσπαθεί να διαφύγει της σύλληψης, με συγκεκριμένο τρόπο και έχοντας προβλέψει ότι δεν θα τραυματίσεις και τον ίδιο τον άνθρωπο που καταδιώκεις και υπόλοιπους πολίτες που μπορεί να βρίσκονται στο σημείο, όπως και τους αστυνομικούς».

Για το εάν πυροβόλησαν και οι δύο αστυνομικοί που έχουν συλληφθεί, η κ. Δημογλίδου απάντησε πως «αυτό μένει να αποδειχτεί».

«Θεωρώ ότι κανείς μας δεν πιστεύει ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι, οικογενειάρχες και οι δύο και αστυνομικοί που δεν έχουν απασχολήσει ποτέ, μάχιμοι, που βρίσκονται χρόνια στο δρόμο, ότι ξύπνησαν ένα πρωί και αποφάσισαν να τραυματίσουν τόσο σοβαρά έναν άνθρωπο. Σε καμία περίπτωση. Όμως εκ του αποτελέσματος έχουμε έναν 20χρονο πολύ σοβαρά τραυματία από πυρά αστυνομικών και είμαστε υποχρεωμένοι και εμείς και η δικαιοσύνη να το διερευνήσουμε πλήρως», κατέληξε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.



Πηγή: skai.gr

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