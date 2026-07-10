Τη σημασία της στρατηγικής αμυντικής σχέσης Ελλάδας και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και τις νέες προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο, συζήτησε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου που επισκέπτεται την Αθήνα.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή (10/7), στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας, γερουσιαστή Roger F. Wicker.



Στην αντιπροσωπεία συμμετείχαν επίσης ο γερουσιαστής John Cornyn, καθώς και οι βουλευτές της Βουλής των Αντιπροσώπων Joe Wilson, Lloyd Doggett, Andy Harris, Marc Veasey, Greg Murphy και Jake Ellzey.

Η αμυντική συνεργασία Ελλάδας - ΗΠΑ και η ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν επί τάπητος οι τρόποι περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής αμυντικής συνεργασίας Αθήνας και Ουάσινγκτον, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων.

Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε την αμερικανική αντιπροσωπεία για την κατάσταση ασφαλείας στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά και για την πορεία υλοποίησης της μεταρρύθμισης των Ενόπλων Δυνάμεων μέσω της «Ατζέντας 2030».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ζήτημα της πιθανής απόκτησης μαχητικών αεροσκαφών F-35 από την Τουρκία και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η εξέλιξη για την ισορροπία δυνάμεων και τη σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας υποδέχθηκε τα μέλη του Κογκρέσου υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελληνοαμερικανικής σχέσης.

«Θεωρούμε την επίσκεψή σας ενδεικτική της στενής Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν βασίζεται μόνο σε κοινά συμφέροντα, αλλά και σε μια κοινή δέσμευση για την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός εξέφρασε παράλληλα την εκτίμηση της ελληνικής κυβέρνησης για τη διαχρονική στήριξη του αμερικανικού Κογκρέσου προς την Ελλάδα και τη διακομματική υποστήριξη της στρατηγικής σχέσης των δύο χωρών.

«Αυτή η σχέση αναπτύσσεται διαχρονικά», τόνισε ο κ. Δένδιας, προσθέτοντας ότι αισθάνεται υπερήφανος για την υπογραφή, κατά τη θητεία του ως υπουργός Εξωτερικών, των δύο Συμφωνιών Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), οι οποίες, όπως είπε, βρίσκονται πλέον σε φάση υλοποίησης.

«Μπορούμε να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα και δράττομαι της ευκαιρίας της παρουσίας σας εδώ για να σας εξηγήσω την οπτική της Αθήνας και να ζητήσω τη συνέχιση της στήριξής σας», ανέφερε.

Το μήνυμα του αμερικανικού Κογκρέσου για Ελλάδα, Ουκρανία και Μέση Ανατολή

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας ευχαρίστησε τον Νίκο Δένδια και σημείωσε ότι πρόκειται για την τρίτη επίσκεψη αντιπροσωπείας του Κογκρέσου στην Αθήνα το τελευταίο διάστημα.

Όπως ανέφερε, βασικός λόγος της παρουσίας τους στην Ελλάδα ήταν η συμμετοχή στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΟΑΣΕ, μετά τη συμμετοχή της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις εργασίες της συνέλευσης στη Χάγη.

«Μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα να συζητήσουμε ορισμένα ζητήματα και θέλουμε να ακούσουμε τη δική σας άποψη για τη γενική αμυντική και στρατιωτική κατάσταση που αντιμετωπίζετε», τόνισε.

Ο Αμερικανός γερουσιαστής αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Ελλάδας στη στήριξη της Ουκρανίας απέναντι στη ρωσική εισβολή, σημειώνοντας ότι η Ουάσινγκτον ενδιαφέρεται να ακούσει τις ελληνικές εκτιμήσεις για την πορεία του πολέμου.

«Γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα υπήρξε στυλοβάτης της προσπάθειας στήριξης της Ουκρανίας ενάντια στη ρωσική επιθετικότητα σε έναν πόλεμο που διανύει πλέον το πέμπτο έτος του», ανέφερε.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στην αναζωπύρωση της έντασης με το Ιράν μετά την κατάρρευση των ειρηνευτικών συνομιλιών, αλλά και στις ελληνικές ανησυχίες για την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή.

«Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν ανησυχίες στην περιοχή σας σε σχέση με την εξ ανατολών γείτονα χώρα και μας ενδιαφέρει να τις ακούσουμε», σημείωσε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν υπήρξε ενδιαφέρον συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ στον τομέα της ναυπηγικής.

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η αμερικανική αντιπροσωπεία μεταφέρει μήνυμα φιλίας και στήριξης στις σχέσεις μεταξύ των δύο λαών.

Παρόντες στη συνάντηση

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επίσης ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο διευθυντής Δ’ Κλάδου ΓΕΕΘΑ υποστράτηγος Ιωάννης Κορρές, ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο διπλωματικός σύμβουλος του υπουργού Εθνικής Άμυνας, πρέσβης Γιώργος Αρναούτης.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.