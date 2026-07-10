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Παναθηναϊκός: Η… μπλε τριάδα των ψηλών γεμίζει τη front line

Με τον Γιαμπουσέλε ο Παναθηναϊκός νιώθει ακόμα μεγαλύτερη ασφάλεια στις θέσεις «4» και «5»

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Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει με σταθερά βήματα τον σχεδιασμό του ενόψει της νέας σεζόν και, όπως όλα δείχνουν, βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση του ρόστερ. Οι περισσότερες κινήσεις έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και αυτό που απομένει είναι το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Ένας ποιοτικός πλέι μέικερ, ο οποίος θα μπορέσει να οργανώσει το παιχνίδι, να αξιοποιήσει το πλούσιο επιθετικό ταλέντο της ομάδας και ουσιαστικά να αποτελέσει το… κερασάκι στην τούρτα.

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Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός μπάσκετ
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