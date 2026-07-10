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Το’ δωσε! Ο Μπιλ Σίμονς είπε με σιγουριά πως ο Λεμπρόν Τζέιμς επιστρέφει στους Καβαλίερς

Σύμφωνα με τον Μπιλ Σίμονς, ο Λεμπρόν Τζέιμς επιστρέφει στο Κλίβελαντ για να κλείσει την καριέρα του

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Λεμπρόν

Στους Καβαλίερς θα συνεχίσει την καριέρα του ο Λεμπρόν Τζέιμς όπως μετέφερε μετά βεβαιότητας ο Μπιλ Σίμονς στο δημοφιλές podcast του.

Τον 41χρονο σούπερ σταρ διεκδικούσαν οι Γουόριορς, οι Σίξερς και οι Χιτ, ωστόσο φαίνεται πως θα επιστρέψει στο Κλίβελαντ για να ολοκληρώσει την καριέρα του.

«Αυτό που συνέβη στο καημένο το Γκόλντεν Στέιτ είναι ότι νόμιζαν ότι θα έπαιρναν τον Λεμπρόν και ενδεχομένως τον Άντονι Ντέιβις και τώρα, είναι αρκετά σαφές ότι χρησιμοποιούνταν ως μοχλός, καθώς ο Λεμπρόν επιστρέφει στο Κλίβελαντ», ανέφερε ο Σίμονς.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς αγωνίστηκε στους Καβαλίερς από το 2003 ως το 2010 και επέστρεψε το 2014 μένοντας για μια τετραετία, στην οποία οδήγησε την ομάδα στο μοναδικό πρωτάθλημα της ιστορίας της (2016).

Φέτος ο γεννημένος στο Οχάιο «βασιλιάς» είχε 20,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ, 7,2 ασίστ και 1,2 κλεψίματα ανά αγώνα στην κανονική περίοδο με τους Λέικερς, ενώ στα playoffs μέτρησε 23,2 πόντους, 6,7 ριμπάουντ, 7,3 ασίστ και 1,3 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Πηγή: sport-fm.gr

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TAGS: Λεμπρόν Τζέιμς NBA
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