Μια ακόμη αποτυχία για την Μπαρτσελόνα. Ο Μόουζες Ράιτ, που είχε συμφωνήσει σε όλα μαζί της (όπως επιβεβαίωσε και ο ίδιος μιλώντας από τη Σύρο για το Stoiximan AegeanBall Festival), αποφάσισε να πληρώσει buy out 900.000 ευρώ και να μείνει ελεύθερος, με την Αρμάνι Μιλάνο να είναι έτοιμη να τον κάνει δικό της!



Η «Μπάρτσα» αυτό το καλοκαίρι δέχεται το ένα «χαστούκι» μετά το άλλο, καθώς αρχικά η Μπασκόνια έβαλε στοπ στις διαπραγματεύσεις με τον προπονητή της, Πάολο Γκαλμπιάτι, ενώ στη συνέχεια έχασε παίκτες που θεωρούσε «κλεισμένους», όπως τους Μάικ Τζέιμς και Άλφα Ντιάλο. Παράλληλα απέτυχε να υπογράψει και κάποιους που επιθυμούσε σφόδρα, όπως οι Ίζακ Μπόνγκα και Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό.

Αυτή τη στιγμή οι Καταλανοί δεν έχουν προπονητή, ενώ στο ρόστερ τους επιβεβαιωμένοι είναι μόνο πέντε παίκτες: οι Νούνιεθ, Μπριθουέλα, Πάντερ, Πάρα και Σενγκέλια. Επίσης έχουν ήδη συμφωνήσει οι Νίμπο, Ενκαμούα, Ρόμπινσον, Ουμπάλ και Γκίμπσον.

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