Marfin: Λύτρωση για τα θύματα, ελπίζουμε να είναι θεμελιωμένη αυτή τη φορά η δικογραφία, λέει δικηγόρος θυμάτων

Εξελίξεις καταγράφονται σήμερα στην υπόθεση της Marfin, καθώς η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία προχώρησε σε συλλήψεις για την εμπρηστική επίθεση του 2010 με 3 νεκρούς.

Έξω από τα δικαστήρια της Ευελπίδων, ο νομικός εκπρόσωπος 11 τραυματισθέντων και διασωθέντων της τραγωδίας, Θρασύβουλος Κονταξής, προέβη σε δηλώσεις σχολιάζοντας τη νέα τροπή της υπόθεσης.

Όπως είπε ο κ. Κόνταξης, οι εντολείς του ενημερώθηκαν για τις συλλήψεις πριν από λίγη ώρα, αν και η ενημέρωση δεν έχει προλάβει να φτάσει σε όλους ως την ώρα των δηλώσεών του.

Περιγράφοντας την πρώτη αντίδρασή τους, σημείωσε ότι οι άνθρωποι που έζησαν τη φρίκη εκείνης της ημέρας είναι σοκαρισμένοι.

Παράλληλα, δεν έκρυψε ότι ανάμεσα στα θύματα υπάρχει μια σχετική επιφυλακτικότητα αναφορικά με τη δύναμη των νέων στοιχείων, καθώς στο παρελθόν υπήρξε δικαστική διαδικασία που δεν απέδωσε καρπούς.

«Υπάρχει και μια αμφιβολία αν πράγματι είναι αποδεικτικά θεμελιωμένη η όλη δικογραφία, γιατί προηγήθηκε και μια άλλη περίπτωση που δυστυχώς απέβη άκαρπη, οπότε αθωώθηκαν. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να είναι πράγματι αποδεικτικά θεμελιωμένη» τόνισε.

Ο κ. Κόνταξης έδωσε έμφαση στη σημασία που έχουν οι σημερινές συλλήψεις για τους ανθρώπους που επλήγησαν. Όπως ανέφερε, η εξέλιξη αυτή αποτελεί «μια λύτρωση, μια δικαίωση για τα θύματα, για τις οικογένειές τους μετά από τόσα χρόνια».

Πηγή: skai.gr

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