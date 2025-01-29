Ένα ιδιαίτερο στατιστικό δημιουργείται στα παιχνίδια των Μπακς με τους Μπλέιζερς, καθώς τα ξημερώματα τα «ελάφια» ηττήθηκαν με 125-112 στο Πόρτλαντ.

Οι Κυπελλούχοι του NBA γνώρισαν την τρίτη διαδοχική ήττα τους από τους Μπλέιζερς και δεύτερη σερί στο Πόρτλαντ, μετά τις 31 Ιανουαρίου 2024, στην επιστροφή του Λίλαρντ στο «Moda Center».

Παρά το νέο double-double του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με 39 πόντους και 12 ριμπάουντ, οι Μπακς έχασαν το δεύτερο ματς στα τελευταία 11 παιχνίδια τους και έδωσαν τον τρίτο αγώνα τους τα τελευταία τέσσερα βράδια.

Από την πλευρά του, ο Ντέμιαν Λίλαρντ πέτυχε 20 πόντους, με το Μιλγουόκι να βρίσκεται στην 4η θέση της Ανατολής με 26-19.

Ο Ντένι Άβντιγια έκανε season-high σκοράροντας 30 πόντους και ο Ανφέρνι Σίμονς πρόσθεσε 25 πόντους για τους γηπεδούχους, οι οποίοι έχουν κερδίσει τα πέντε από έξι τελευταία παιχνίδια τους.

Επόμενο ματς για τους Μπακς στο Σαν Αντόνιο τα ξημερώματα του Σαββάτου, ενώ οι Μπλέιζερς με σερί 18-29 (έξω από τη ζώνη των play-in της Δύσης) υποδέχονται τους Μάτζικ την Παρασκευή το πρωί.

